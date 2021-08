Filmdreh im skywalk allgäu für die Aktion Mensch

Ausstrahlung des Beitrags am 22.08.2021 um 18.55 Uhr im ZDF

Der Aktion Mensch e.V. setzt sich deutschlandweit für eine barrierefreie und vielfältige Gesellschaft ein. +++ Während der Corona-Pandemie erfuhr auch der skywalk allgäu als Integrationsbetrieb Unterstützung durch die Förderorganisation. +++ Vor kurzem fand ein Filmdreh auf dem Gelände des Naturerlebnisparks statt. +++ Dieser Film wird bei der Gewinnerbekanntgabe im Rahmen der Aktion Mensch Lotterie am 22.08.2021 um 18.55 Uhr im ZDF zu sehen sein.

Die Aktion Mensch ist die größte, private Förderorganisation im sozialen Bereich in Deutschland. Seit Gründung im Jahr 1964 gibt die Aktion Mensch finanzielle Mittel an soziale Projekte weiter, um die Lebensbedingungen von Menschen mit Einschränkungen sowie von Kindern und Jugendlichen zu verbessern. Das große Ziel dabei ist, eine barrierefreie Gesellschaft zu ermöglichen, in der gelebte Vielfalt und Chancengleichheit selbstverständlich sind.

Auch der skywalk allgäu erfuhr im vergangenen Jahr unkomplizierte und schnelle Unterstützung durch die Aktion Mensch. Als gemeinnützige Organisation und Integrationsbetrieb erhielt der Naturerlebnispark mit der Corona-Soforthilfe eine Förderung, um den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie entgegenzuwirken. Sie war eine wichtige Unterstützung, um den Betrieb trotz der langen Schließzeit aufrechterhalten und alle Mitarbeitenden im Unternehmen halten zu können. Für die skywalk allgäu gemeinnützige GmbH arbeiten insgesamt 25 Personen – über 40 Prozent von ihnen führen ein Leben mit Behinderung.

Aus dem gemeinsamen Kontakt im vergangenen Jahr heraus entstand auch die Idee, das „Projekt skywalk allgäu“ einem größeren Publikum vorzustellen. Aus diesem Grund war im Juli 2021 ein Team – bestehend aus einer Regisseurin, einem Kameramann, einem Tonassistent und einem Fotografen – der Aktion Mensch vor Ort, um auf dem Gelände des skywalk allgäu einen Kurzfilm zu drehen. Dieser wird bei einer der nächsten Gewinnerbekanntgaben im Rahmen der Aktion Mensch Lotterie vorgestellt, nämlich am 22.08.2021 um 18.55 Uhr im Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF). Bei den wöchentlichen Sendungen präsentiert Rudi Cerne jeweils die aktuellen Gewinnerzahlen der Aktion Mensch sowie eines der vielen Projekte, die mit den Lotterieeinnahmen gefördert werden.

Über den skywalk allgäu:

Der skywalk allgäu ist ein 60.000 Quadratmeter großer Naturerlebnispark am Ortsrand von Scheidegg im Allgäu. Er wurde 2010 in elf Monaten Bauzeit errichtet und umfasst zahlreiche Angebote, um großen und kleinen Besuchern den Kosmos Wald näher zu bringen. Fast alle Bereiche sind barrierefrei und damit generationsübergreifend nutzbar. Hauptattraktion ist ein hochmoderner Baumwipfelpfad, der 540 Meter lang und bis zu 40 Meter hoch ist – mit Ausblick auf die Allgäuer Bergwelt und auf den Bodensee. Zudem können unterschiedliche Begleitattraktionen genutzt werden, um den Lebensraum Wald auch ebenerdig mit allen Sinnen zu erkunden. Dazu zählen Erlebnispfade, ein Barfußpfad, ein Geschicklichkeitsparcours, ein Abenteuerspielplatz, ein Areal zum Waldbaden und mehr. Abgerundet wird das Angebot durch außergewöhnliche Veranstaltungen sowie ein reichhaltiges gastronomisches Angebot vor Ort.

Der skywalk allgäu ist harmonisch ins Landschaftsbild integriert und Teil eines Allgäu-typischen Plenterwaldes. Beim Betrieb des Naturerlebnisparks wird stets auf das Gleichgewicht mit der Natur geachtet. Betreiber ist die skywalk allgäu gemeinnützige GmbH. Sie ist ein Integrationsunternehmen und beschäftigt mindestens 40 Prozent Menschen mit Behinderung. Hintergrund hierfür ist die Trägerschaft der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg (KJF). Sie betrachtet es als Teil ihres christlichen Wertekanons, Menschen mit Einschränkungen zu fördern und ihnen eine berufliche Perspektive zu geben.

Pressekontakt:

skywalk allgäu gemeinnützige GmbH

Frau Alisa Häußler

Oberschwenden 25

88175 Scheidegg

fon ..: +49 (0) 8381 – 8961802

web ..: https://www.skywalk-allgaeu.de

email : Haeusslera@skywalk-allgaeu.de

