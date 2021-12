Die wichtigsten Unterlagen für den Immobilienverkauf

Eigentümer können sich von den Maklern der Bubeck Immobilien GmbH beraten lassen

Möchten Eigentümer ihre Immobilie verkaufen, benötigen sie dazu verschiedene Unterlagen. „Diese sollten bereits vor dem Verkauf zusammengetragen werden“, rät Christian Bubeck, Geschäftsführer der Bubeck Immobilien GmbH mit Sitz in Stuttgart, „selbstverständlich informieren wir zum Thema und sind Eigentümern behilflich, die Probleme bei der Beschaffung der Unterlagen haben“.

Einen Grundrissplan, eine Teilungserklärung, eine Baubeschreibung, einen Energieausweis, die letzten drei Heizkostenabrechnungen und die Unterlagen für Gebäudeversicherungen – Eigentümer müssen an vieles denken, wenn sie ihre Immobilie verkaufen möchten. Wird beispielsweise eine Eigentumswohnung verkauft, sind zudem noch zusätzliche Unterlagen erforderlich. Zu diesen zählen unter anderem die letzten drei Protokolle der Eigentümerversammlungen, ein aktueller Wirtschaftsplan sowie eine Rücklagenübersicht und gegebenfalls eine Kopie des Mietvertrags.

Auch beim Verkauf von Mehrfamilienhäusern sind zusätzliche Unterlagen erforderlich wie zum Beispiel ein Feuerversicherungsnachweis, Verträge mit Dienstleistern wie zum Beispiel einem Hausmeister sowie ein Verwaltervertrag. „Verkaufen Eigentümer ihre Immobilie mit uns, können wir ihnen genau sagen, welche Dokumente notwendig sind“, so Christian Bubeck. Zudem sind er und seine Makler-Kollegen aus Stuttgart den Eigentümern behilflich, sofern Dokumente nicht mehr gültig oder abhandengekommen sind.

„Unser hauseigener Architekt erstellt Eigentümern professionelle Grundrisse und berechnet die Wohnfläche, die Einfluss auf den Wert der Immobilie hat“, sagt der Geschäftsführer, „zudem verfügen wir über Kontakte zu Behörden, sodass wir Dokumente schnell besorgen und somit auch den Immobilienverkauf schnell abwickeln können“.

Wichtig sei es, die Unterlagen bereits vor dem Verkauf zusammenzutragen. „Die Unterlagen sind nicht nur für Kaufinteressenten extrem interessant, weil sie daran zum Beispiel Kosten für mögliche Sanierungs- oder Modernisierungsmaßnahmen ableiten können“, so der Makler, „sondern der Energieausweis muss beispielsweise auch aus rechtlichen Gründen bereits bei Besichtigungsterminen vorhanden sein“, erklärt der Geschäftsführer. Er und seine Kollegen wissen aber nicht nur mehr zu relevanten Verkaufsunterlagen, sondern bieten Eigentümern mit der vollständigen Abwicklung des Verkaufsprozesses auch ein Rund-um-Sorglos-Paket an.

