  • Das „Winter-Film-Fest“ im Nikolaiviertel mit der Feuerzangenbowle und dem Kult-Film startet am 14. November

    Zum 12. Mal gibt es im Herzen Berlins an der Nikolaikirche das beliebte „Winter-Film-Fest“ mit dem Heißgetränk aus dem Kupferkessel und dem Filmklassiker „Die Feuerzangenbowle“ mit Heinz Rühmann.

    BildBERLIN (06.11.2025) – Wer eine charmante Alternative zu den großen Berliner Weihnachtsmärkten sucht, ist wieder im Nikolaiviertel im Herzen Berlins genau richtig: Mit der Feuerzangenbowle als Getränk und im Film gibt es hier zum 12. Mal das beliebte „Winter-Film-Fest“, das dieses Jahr am Freitag, den 14. November startet. Dann lädt direkt an der Nikolaikirche zum edlen Heißgetränk aus dem großen Kupferkessel der passende Filmklassiker „Die Feuerzangenbowle“ mit Heinz Rühmann zum winterlich-gemütlichen Kino-Vergnügen ein.

    „Für rundum gelungenen Genuss bieten wir stilecht die traditionell hergestellte Feuerzangenbowle an und zeigen dazu passend mehrmals am Tag kostenlos den schwarz-weißen Kultfilm, der auf behaglichen Sesseln und Sofas mit kuscheligen Decken angeschaut werden kann“, sagt Veranstalter Bastian Greiner-Bäuerle. „Wir freuen uns wieder auf viele Gäste, die den Besuch unseres Winter-Film-Festes im autofreien Nikolaiviertel gleich mit einem stressferein Weihnachtseinkauf verbinden können. Es gibt viele kleine exquisite Geschäfte – hier kann jeder etwas Passendes finden.“

    Die Feuerzangenbowle, ein Heißgetränk auf Basis von Rotwein und feinen Gewürzen, wird im urigen Kupferkessel bereitet. Dabei tropft von den mit Rum getränkten brennenden Zuckerhüten der schmelzende Zucker in den wärmenden Punsch. Beim Winter-Film-Fest im Nikolaiviertel gibt es noch dazu an wenigen nostalgischen Markthäuschen ein kleines Imbissangebot. Stimmungsvolle Beleuchtung auf dem Nikolaikirchplatz sorgt für eine ganz besondere Atmosphäre.

    Die deutsche Filmkomödie „Die Feuerzangenbowle“ entstand 1943 nach dem gleichnamigen 1933 veröffentlichten Buch von Heinrich Spoerl und wurde 1944 uraufgeführt. Legendär bis heute ist der Ausspruch: „Jeder nor einen wönzigen Schlock“. Im ca. 90-minütigen Schwarz-Weiß-Streifen treffen sich vier Herren bei einer Feuerzangenbowle und erzählen sich Geschichten aus ihrer Schulzeit. Einer der Herren (Hans Pfeiffer mit 3 „f“), der von einem Hauslehrer erzogen wurde und die anderen um ihre Erlebnisse beneidet, verkleidet sich erneut als Schüler und erlebt die richtige Schule mit damals typischen Schulstreichen – und der legendären Bowle…

    Geöffnet hat das Winter-Film-Fest im Nikolaiviertel täglich ab 12 Uhr. Heiligabend bzw. am 24. Dezember ist geschlossen.

    Der Eintritt ist frei!

    www.feuerzangenbowle.berlin

