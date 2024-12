Gratis Feuerzangenbowle beim „Winter-Film-Fest“ im Berliner Nikolaiviertel

Wer mit Nachnamen „Pfeiffer“ heißt, erhält stündlich zum legendären Film-Klassiker „Die Feuerzangenbowle“ das passende Heißgetränk gratis – einfach Personalausweis vorlegen.

BERLIN – Wer die winterlich-gemütliche Alternative zu den großen Berliner Weihnachtsmärkten sucht, ist beim „11. Winter-Film-Fest“ mit der Feuerzangenbowle im Nikolaiviertel in Berlin-Mitte genau richtig. Und wer mit Nachnamen „Pfeiffer“ heißt, kommt zusätzlich in einen ganz besonderen Genuss: Stündlich gibt es zum legendären Film-Klassiker das passende Heißgetränk gratis – nach Vorlage des Personalausweises!

Genau wie in der legendären deutschen Film-Komödie „Die Feuerzangenbowle“ von 1944, in der Heinz Rühmann den Schüler Hans Pfeiffer – mit drei „F“ natürlich – spielt, sind alle Besucher mit genau diesem Nachnamen wieder Ehrengäste des Winter-Film-Festes. Sie erhalten kostenfrei jede Stunde das beliebte heiße Punschgetränk aus dem urigen großen Kupferkessel. Die einfache Ausweisvorlage genügt, die Abgabe des Getränks erfolgt nur an Personen ab 18 Jahre.

„Wie jedes Jahr freuen wir uns sehr auf alle Pfeiffers, die uns im Nikolaiviertel beim Winter-Film-Fest besuchen“, sagt Event-Veranstalter Bastian Greiner-Bäuerle. „Ihnen das kostenlose Genießen der Feuerzangenbowle beim Schauen des Schwarz-Weiß-Streifens zu ermöglichen, liegt uns als schöne Hommage an den wunderbaren deutschen Kultfilm am Herzen.“

Kostenfrei wird der legendäre Film mit Heinz Rühmann wochentags um 17:00 Uhr und 19:30 Uhr sowie am Wochenende um 14:30 Uhr, 17:00 Uhr und 19:30 Uhr gezeigt.

Das 11. Winter-Film-Filmfest im Nikolaiviertel hat auch nach Weihnachten noch bis zum 01. Januar 2025 von Sonntag bis Donnerstag von 12 Uhr bis 21 Uhr sowie Freitag und Samstag von 12 Uhr bis 22 Uhr geöffnet. Nur Heiligabend ist geschlossen.

Ganz bequem kann der Besuch des Winter-Film-Festes mit stressfreien Weihnachtseinkäufen im nahezu autofreien Nikolaiviertel verbunden werden. Viele schöne von Inhabern liebevoll geführte Geschäfte laden unter anderem mit Mode, Schmuck, Uhren, Kunsthandwerk, Antiquitäten, Spielzeug, berlin-typischen Geschenkideen oder originell Selbstgemachtem dazu ein.

www.feuerzangenbowle.berlin

