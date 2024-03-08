Reply erneut als „Microsoft Azure Expert Managed Services Provider“ ausgezeichnet

Zum sechsten Mal in Folge

Reply [EXM, STAR: REY] wurde zum sechsten Mal in Folge als „Microsoft Azure Expert Managed Services Provider“ (MSP) anerkannt. Mit dieser Auszeichnung bestätigt Microsoft die ausgewiesene Expertise von Reply sowie die kontinuierlich erfolgreiche Umsetzung hochwertiger Cloud-Lösungen und Services auf der Microsoft-Azure-Plattform. Dahinter steht das tiefe technische Know-how der Reply Unternehmen Cluster Reply, Solidsoft Reply und Valorem Reply.

Mit dem „Expert MSP-Programm“ hat Microsoft ein Programm ins Leben gerufen, um Partner mit nachgewiesener Kompetenz beim Bereitstellen umfassender Azure-Services zu identifizieren. Die Aufnahme setzt einen strengen Kriterienkatalog voraus. So müssen Partner beispielsweise ein unabhängiges Audit bestehen, in dem ihre technischen Fähigkeiten, Prozessreife und Kundenerfolge bei der Verwaltung komplexer Azure-Umgebungen bewertet werden.

Reply hat den umfangreichen Qualifikationsprozess von Microsoft erfolgreich durchlaufen und damit seine mehrfachen „Solutions Partner“-Designationen in den Bereichen Data & AI, Digital & App Innovation sowie Infrastructure erneut bestätigt. Bestandteil des Verfahrens waren der Einsatz zertifizierter Azure-Spezialisten sowie ein tiefgehendes, unabhängiges Audit mit Pre-Audit- und On-Site-Assessment, das höchste Standards in Qualität und Compliance sicherstellt.

Auch weiterhin treibt Reply strategische Azure-Initiativen in verschiedenen Branchen voran und nutzt dabei die Stärken seiner spezialisierten Unternehmen. Konkrete Beispiele zeigen den Mehrwert: So stellt Solidsoft Reply Azure-Dienste für das Gesundheitswesen und die Pharmaindustrie bereit, darunter globale Rückverfolgbarkeitsplattformen und Managed Services in über 30 Ländern. Diese gewährleisten Sicherheit und Compliance in streng regulierten Märkten. Cluster Reply hat Danieli, einen weltweit führenden Anbieter im Bereich der Metallurgie, beim Aufbau eines strukturierten Modells für den Einsatz von generativer KI unterstützt. Das Modell basiert vollständig auf Azure und ist konsequent auf Compliance, Sicherheit und Skalierbarkeit ausgerichtet. Valorem Reply hat die University of Portsmouth bei der Modernisierung ihrer Integrationsinfrastruktur mit einer „Microsoft-first“-Strategie begleitet. Dadurch konnten die Agilität und die Cloud-Governance deutlich verbessert werden.

Filippo Rizzante, CTO von Reply erklärt: „Die erneute Bestätigung unseres Azure Expert MSP-Status zeigt unser klares Bekenntnis zu Cloud-Innovation und Kundenerfolg. Unsere Kunden wissen, dass sie mit einem Partner zusammenarbeiten, der ganzheitliche Azure-Lösungen bietet – von der strategischen Planung über die Migration bis hin zur intelligenten Optimierung und zu Managed Services.“

Julie Sanford, Vice President of Partner GTM, Programs and Experiences bei Microsoft ergänzt: „Da immer mehr Kunden auf die Public Cloud umsteigen, benötigen sie Partner mit fundiertem Cloud-Know-how und langjähriger Erfahrung, die sie dabei begleiten. Als globaler Microsoft-Partner stellt Reply im Rahmen des Microsoft Azure Expert MSP-Programms eine ausgezeichnete Kundenbetreuung und technisches Fachwissen kontinuierlich unter Beweis. Microsoft freut sich darauf, auch weiterhin mit Reply zusammenzuarbeiten und gemeinsamen Kunden Ergebnisse im Bereich der digitalen Transformation zu liefern.“

Die erneute Anerkennung spiegelt die enge Zusammenarbeit von Reply und den Unternehmen Cluster Reply, Solidsoft Reply sowie Valorem Reply mit Microsoft wider und unterstreicht das gemeinsame Ziel, Unternehmenskunden mit wertorientierten Services zu unterstützen. Weitere Informationen zur Partnerschaft zwischen Reply und Microsoft: www.reply.com/de/reply-and-microsoft

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

Pressekontakt:

Reply

Fabio Zappelli

f.zappelli@reply.com

Phone +390117711594

Irene Caia

i.caia@reply.com

Tel. +3902545761

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Reply Deutschland SE

Frau Sandra Dennhardt

Uhlandstraße 2

60314 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: +49 170 4546229

web ..: http://www.reply.com

email : s.dennhardt@reply.de

Pressekontakt:

Reply Deutschland SE

Frau Sandra Dennhardt

Uhlandstraße 2

60314 Frankfurt am Main

fon ..: +49 170 4546229

web ..: http://www.reply.com

email : s.dennhardt@reply.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wer ist Philipp Garcia? Ein Besuch in Monaco bei einem der jüngsten Köpfe der europäischen Finanzwelt Feuerzangebowle gratis beim „Winter-Film-Fest“ im Nikolaivieretel für alle mit Nachnamen „Pfeiffer“