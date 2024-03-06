Spark Reply und Concept Reply fördern gemeinsam mit BMW CO?-optimiertes Laden

Nachhaltiges Laden positiv verstärken

Spark Reply, Experte für Design und User Experience, und Concept Reply, spezialisiert auf IoT- und KI-Technologien innerhalb der Reply Gruppe, haben für den Automobilhersteller die BMW Group im Rahmen eines Forschungsprojektes eine smarte App entwickelt, die Fahrer von Elektrofahrzeugen aktiv zu einem CO?-bewussten Ladeverhalten motiviert. Das Feature „COOL“ in der BMW Protoyping App „360° Mobility“ analysiert den aktuellen Strommix und zeigt Nutzern in Echtzeit, wann dieser besonders emissionsarm ist. Spielerische Interaktionen und personalisierte Videos motivieren die Fahrer darüber hinaus, nachhaltige Entscheidungen zu treffen.

Elektromobilität ist ein wichtiger Baustein für eine klimafreundliche Mobilität. Wie grün ein E-Auto tatsächlich fährt, hängt stark vom Zeitpunkt des Ladevorgangs ab, da sich der Energiemix im Tagesverlauf erheblich verändert. Viele Nutzer sind sich dessen nicht bewusst. Genau hier setzt das Feature „COOL“ der Prototyping App „360° Mobility“ an. Die App analysiert kontinuierlich die CO?-Intensität des aktuellen Strommixes und macht Nutzer auf grüne Ladefenster aufmerksam. Wird das Fahrzeug in einem solchen Zeitraum geladen, werden dem Nutzer automatisch personalisierte KI-generierte Bilder im Infotainment seines Fahrzeugs angezeigt, die nachhaltiges Verhalten sichtbar machen und positiv verstärken. Zusätzlich motiviert ein Gamification-Ansatz: Nutzer sammeln Badges, die jeweils nach drei erfolgreichen nachhaltigen Ladevorgängen freigeschaltet werden, und nehmen damit an Challenges teil, die umweltbewusstes Verhalten spielerisch fördern.

Spark Reply hat die komplexen Datenstrukturen rund um CO?-Intensitäten in eine klare und intuitive User Experience (UX) übersetzt. Concept Reply war für die technische Umsetzung auf Basis eines skalierbaren Backends und einer Cloud-Architektur verantwortlich und hat die Lösung in die BMW-Systeme integriert. Alle Lade- und Fahrzeugdaten werden anonymisiert verarbeitet und entsprechen höchsten Sicherheits- und Datenschutzstandards. Damit wurde eine vollständig integrierte, ansprechende und zugleich datensichere Lösung geschaffen.

Zwischen April und Juli 2025 wurde das Projekt mit 355 BMW-Fahrern in den Niederlanden pilotiert. Dabei analysierte das Projektteam über 13.000 Ladevorgänge und ergänzte diese Erkenntnisse durch qualitative Interviews, um die tatsächlichen Motivationsmechanismen besser zu verstehen. Das Projekt zeigte deutlich, dass die Kombination aus Echtzeitdaten, Prognosen und spielerischen Elementen das Ladeverhalten spürbar verbessert. 73 Prozent der Teilnehmer erklärten sich in einer Umfrage nach Pilotende bereit, eine zusätzliche Anstrengung zu unternehmen, um mit reduzierten CO?-Emissionen zu laden, etwa durch das Einstellen eines Ladefensters in ihrer App. Das belegt, dass „COOL“ den CO?-Fußabdruck elektrischer Fahrten im Alltag messbar reduzieren kann.

Dr. Jörg Hetterich, Projektleiter CO?-optimiertes Laden bei BMW, erklärt: „Mit ,COOL‘ zeigen wir, wie digitale Services nachhaltige Mobilität auf intuitive Weise unterstützen können. Die App macht CO?-optimiertes Laden einfach und transparent. Gemeinsam mit Spark Reply und Concept Reply ist es uns gelungen, ein Ladeerlebnis zu entwickeln, das Umweltbewusstsein stärkt und den Alltag unserer Kunden spürbar erleichtert.“ Tim Lange, Product Owner 360° Mobility bei BMW, betont „dass die Umsetzung mit Reply äußerst produktiv war und ein nützliches, unterhaltsames sowie einzigartiges Kundenerlebnis sowohl in der mobilen App als auch im Fahrzeug geschaffen wurde.“

In diesem Projekt zeigen BMW, Concept Reply und Spark Reply, wie sich moderne digitale Technologien einsetzen lassen, um ein nachhaltigeres Ladeverhalten zu fördern und den Wandel zu einer emissionsarmen Mobilität voranzutreiben.

Concept Reply

Concept Reply ist innerhalb der Reply Gruppe auf die Entwicklung von KI- und IoT-Technologien (AIoT) spezialisiert. Die Experten setzen End-to-End-Lösungen für die Transformation von Unternehmen in den Bereichen Automobilindustrie, Fertigung und intelligente Infrastruktur um. Concept Reply liefert seinen Kunden Software-Innovationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette: von der Definition der AIoT-Strategie über die Implementierung und Einführung bis hin zum Betrieb. www.concept.reply.de

Spark Reply

Spark Reply, ein Unternehmen der Reply Gruppe, setzt auf die Gestaltung attraktiver Produkt- und Service-Experiences. Mithilfe effizienter Methoden unterstützt Spark Reply Unternehmen dabei, den Geschäftserfolg zu steigern und Innovationen zu etablieren. Dabei setzt Spark Reply auf eine Kombination von Strategie-, Design- und Technologietalenten, um physische und digitale Innovationen zu kreieren und schwierige Wachstumsherausforderungen zu meistern. sparkreply.com

BMW Group

Die BMW Group ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium Finanzdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst über 30 Produktionsstandorte weltweit; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern. Im Jahr 2024 verkaufte die BMW Group weltweit über 2,45 Millionen Pkw und mehr als 210.000 Motorräder. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2024 betrug 11,0 Milliarden Euro bei einem Umsatz von 142,4 Milliarden Euro. Zum 31. Dezember 2024 beschäftigte die BMW Group 159.104 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der wirtschaftliche Erfolg der BMW Group basiert seit jeher auf langfristigem Denken und verantwortungsvollem Handeln. Nachhaltigkeit ist ein zentrales Element der Unternehmensstrategie der BMW Group und erstreckt sich über alle Produkte, von der Lieferkette über die Produktion bis hin zum Ende ihrer Nutzungsdauer. www.bmw.de

Pressekontakt:

Reply

Fabio Zappelli

f.zappelli@reply.com

Tel. +390117711594

Sandra Dennhardt

s.dennhardt@reply.com

Tel. +49 170 4546229

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Reply Deutschland SE

Frau Sandra Dennhardt

Uhlandstraße 2

60314 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: +49 170 4546229

web ..: http://www.reply.com

email : s.dennhardt@reply.de

