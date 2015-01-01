  • Ein Satz, eine Idee, fünf Stunden später eine App / Vibe-Coding wirds das Ding in 2026

    Lange Konzepte, endlose Abstimmungen, volle Backlogs. In vielen Unternehmen dauert es Wochen, bis aus einer Idee überhaupt etwas Sichtbares wird.

    BildDabei zeigt ein kleines Experiment, wie schnell Software heute entstehen kann: Der Digital-Produktmanager Florian Knust von den Clever Mangos hat mit ??? – ??? ???? ein Browser-Spiel entwickelt – von der Idee bis zur lauffähigen App in rund fünf Stunden.

    Der Auslöser war kein Business-Case, kein Pflichtenheft und kein Produkt-Workshop. Es war Neugier. „Ich wollte wissen, was passiert, wenn man KI nicht wie ein Tool behandelt, sondern wie einen guten Programmierer“, sagt Knust, der seit über 20 Jahren digitale Produkte entwickelt und verantwortet.

    Das Ergebnis ist bewusst klein. FLX nutzt Kamera-Erkennung und KI-Bibliotheken wie MediaPipe, verzichtet aber auf jede Form von Produktanspruch. Kein Roadmap-Denken, kein Perfektionsdrang. Stattdessen eine einfache Frage: Was passiert, wenn man einfach macht?

    „Früher habe ich Anforderungsdokumente geschrieben und auf Entwickler gewartet“, so Knust. „Heute tippt man einen Gedanken in eine KI und schaut, ob etwas entsteht. Und oft entsteht tatsächlich etwas.“

    FLX ist kein Ersatz für professionelle Softwareentwicklung und soll es auch nicht sein. Niemand würde damit ein Atomkraftwerk steuern. Doch genau darin liegt die Provokation: Für viele Anwendungsfälle im Alltag braucht es keine monatelangen Projekte, sondern den Mut, Dinge schnell auszuprobieren.

    Was als Spiel begann, zeigt ein strukturelles Problem in Unternehmen. Zu viel Planung, zu wenig Experiment. Dabei lassen sich mit denselben Methoden kleine Bürohelfer, interne Tools, schnelle Prototypen oder Ideen-Tests bauen – in Stunden statt in Monaten. Aus einem spielerischen Ansatz wird plötzlich etwas, das im Job echten Nutzen bringt.

    Dieses Vorgehen wird zunehmend als Vibecoding beschrieben. Es geht nicht um perfekte Lösungen, sondern um Bewegung. Ideen werden sichtbar, getestet und wieder verworfen. Lernen passiert durch Machen, nicht durch PowerPoint.

    Die Hamburger KI-Beratung Clever Mangos greift genau diesen Gedanken auf. Ab 2026 bietet das Unternehmen Vibecoding- und KI-Seminare für Unternehmen und Interessierte an. Ziel ist es, Mitarbeitende in die Lage zu versetzen, KI selbstständig und sinnvoll einzusetzen – nicht als Buzzword, sondern als Werkzeug für den Arbeitsalltag.

    FLX ist damit weniger ein Spiel als ein Statement.
    Ein Hinweis darauf, dass Innovation heute nicht an Technologie scheitert, sondern an Denkweisen.

    Und natürlich ganz wichtig: ??????? ?????? flext ?????? ?

    Try it for free: https://clevermangos.de/flex

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Clever Mangos Bock, Knust, Sollitzer GbR
    Herr Florian Knust
    Friedensallee 7
    22763 Hamburg
    Deutschland

    fon ..: 01636159796
    web ..: https://www.clevermangos.de
    email : florian@clevermangos.de

    Clever Mangos sind drei Hamburger KI-Experten (Oliver Bock, Florian Knust, Torsten Sollitzer), die Freiberuflern und Unternehmen zeigen, sie mit KI richtig Zeit sparen im Business.

    Mit über 75 Jahren kombinierter Managementerfahrung und einer 25.000+ starken Community machen sie KI-Wissen praxisnah und unterhaltsam zugänglich.

    Tipp: Der kostenlose KI Newsletter der Clever Mangos hält Dich bei KI immer up-to-date.

    Pressekontakt:

    Clever Mangos Bock, Knust, Sollitzer GbR
    Herr Florian Knust
    Friedensallee 7
    22763 Hamburg

    fon ..: 01636159796
    email : florian@clevermangos.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Fünf Jahre Heidelbeer-Haus Die Couchtisch-Idee wird zum Highlight in Enzklösterle
      Erfolgreiches Nischenkonzept: Das Heidelbeer-Haus bietet seit fünf Jahren regionale wie internationale Produkte ausschließlich mit Heidelbeeren an - online und seit einem Jahr mit Laden & Lounge....

    2. HanseWerk Tochter HanseWerk Natur senkt Preise für Fernwärme in Hamburg für 2026 um bis zu fünf Prozent
      Ein Durchschnittskunde von HanseWerk Natur, einem Unternehmen der HanseWerk-Gruppe, spart je nach Netz und Heizverhalten bis zu 70 Euro im Jahr. Der Grund: sinkende Energiepreise auf dem Weltmarkt....

    3. Hamburger KI-Experten bringen digitale Kompetenz in alle deutschen Wohnzimmer – kostenlos.
      KI-Teilhabe für alle! Hamburger Startup Clever Mangos zeigt beim Digitaltag 2025, wie 7 geniale KI-Tools deinen Alltag verbessern - gratis, live und ohne Vorkenntnisse. Jetzt Workshop-Platz sichern!...

    4. ChatGPT Tricks für Onlinehändler: Clever Mangos und Händlerbund bringen gratis ChatGPT CheatSheet
      Jetzt kann es jeder: Mehr Shop-Umsatz, mehr Kunden.... dank dem Clever Mangos Chatgpt CheatSheet in der Händlerbund Edition...

    5. Bilder mit ChatGPT 5: Die geheime 8-Baustein-Formel aus dem Bestseller-Guide
      Neues Buch von Florian Knust zeigt, wie jeder in Minuten beeindruckende KI-Bilder erstellt - auch ohne Technik-Wissen....

    6. Bilder mit ChatGPT 5: Die geheime 8-Baustein-Formel aus dem Bestseller-Guide
      Neues Buch von Florian Knust zeigt, wie jeder in Minuten beeindruckende KI-Bilder erstellt - auch ohne Technik-Wissen....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.