  • Aufstiegs-BAföG: Staatliche Förderung für Weiterbildung und Karriere

    Bis zu 15.000 Euro für die Karriere: Das Aufstiegs-BAföG macht beruflichen Aufstieg bezahlbar – mit 50 Prozent Zuschuss und zinsgünstigem Darlehen für über 700 Qualifikationen.

    BildVon der Fachkraft zur Führungskraft – ein Traum, der oft an den Kosten einer Aufstiegsfortbildung scheitert. Doch genau hier setzt das Aufstiegs-BAföG an: Mit bis zu 15.000 Euro Förderung, von denen die Hälfte geschenkt ist, wird beruflicher Aufstieg für alle möglich, die den Willen zur Weiterbildung mitbringen.

    Was ist das Aufstiegs-BAföG?

    Das Aufstiegs-BAföG, früher bekannt als Meister-BAföG, ist eine staatliche Förderung, die speziell für die Finanzierung von Aufstiegs-Fortbildungen konzipiert wurde. Es kombiniert Zuschüsse und zinsgünstige Darlehen, die gemeinsam von Bund und Ländern finanziert werden. Das Programm unterstützt Fachkräfte dabei, sich weiterzubilden und höhere berufliche Qualifikationen zu erwerben.

    Förderfähige Abschlüsse und Voraussetzungen

    Mehr als 700 Berufsqualifikationen kommen für eine Förderung durch das Aufstiegs-BAföG in Frage. Dazu gehören unter anderem:

    * Handwerksmeister/-in
    * Industriemeister/-in
    * Fachwirt/-in
    * Fachkaufmann/-frau
    * Betriebswirt/-in

    Wichtige Voraussetzungen sind eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein vergleichbarer Abschluss sowie das Ziel, eine höhere berufliche Qualifikation zu erlangen. Auch Abiturienten ohne abgeschlossene Erstausbildung, Studienabbrecher und Personen mit Bachelorabschluss können unter bestimmten Bedingungen förderberechtigt sein.

    Antragstellung und Förderumfang

    Die Antragstellung erfolgt über die zuständigen Ämter für Ausbildungsförderung und kann in einigen Bundesländern online durchgeführt werden. Zur Finanzierung der Lehrgangs- und Prüfungsgebühren kann ein Beitrag in Höhe der tatsächlich anfallenden Gebühren bis maximal 15.000 Euro gewährt werden.

    Antragsteller erhalten 50 Prozent der Förderung als Zuschuss, der nicht zurückgezahlt werden muss, sowie für den Rest der Fördersumme ein zinsgünstiges Bankdarlehen von der KfW.

    Bei Vollzeitmaßnahmen kann zusätzlich ein Beitrag zum Lebensunterhalt beantragt werden. Dieser ist abhängig vom Einkommen und Vermögen sowie gegebenenfalls vom Einkommen des Ehe- oder Lebenspartners.

    Rückzahlung des Aufstiegs-BAföGs

    * Der Zuschussanteil (50 Prozent der Fördersumme) muss nicht zurückgezahlt werden.
    * Das KfW-Darlehen (50 Prozent der Fördersumme) muss zurückgezahlt werden.
    * Bei bestandener Prüfung können 50 Prozent des Darlehens erlassen werden.
    * Bei Selbstständigkeit nach der Weiterbildung ist auf Antrag ein vollständiger Erlass möglich.

    IBB: Vielfältige Aufstiegsweiterbildungen für Ihre Karriere

    Bildungsanbieter wie das IBB Institut für Berufliche Bildung (www.ibb.com) offerieren ein breites Spektrum an IHK-zertifizierten Weiterbildungen, die für das Aufstiegs-BAföG qualifizieren. Dazu zählen unter anderem:

    * Wirtschaftsfachwirt/-in (IHK)
    * Handelsfachwirt/-in (IHK)
    * Industriefachwirt/-in (IHK)
    * Betriebswirt/-in (IHK)
    * Industriemeister/-in (IHK)

    Diese Angebote ermöglichen es Berufstätigen, ihre Karriere gezielt voranzutreiben und dabei von den umfangreichen Fördermöglichkeiten zu profitieren.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    IBB Institut für Berufliche Bildung AG
    Frau Claudia Reimann
    Bebelstraße 40
    21614 Buxtehude
    Deutschland

    fon ..: 04161 516549
    web ..: https://www.ibb.com
    email : marketing@ibb.com

    Seit seiner Gründung vor 40 Jahren hat sich das Institut für Berufliche Bildung zu einem der größten und erfolgreichsten privaten Bildungsanbieter Deutschlands entwickelt. Mit Kooperationspartnern an mehr als 1.000 Standorten in allen Bundesländern bietet das IBB ein breites Spektrum an zertifizierten Weiterbildungen für Arbeitssuchende, Berufstätige und Unternehmen. Bereits 1996 wurde das IBB als erster überregionaler Bildungsanbieter in Deutschland mit allen Niederlassungen nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Diese umfassende Qualitätsnorm sowie die AZAV-Zertifizierung garantieren höchste Standards in der beruflichen Weiterbildung.

    Pressekontakt:

    IBB Institut für Berufliche Bildung AG
    Frau Claudia Reimann
    Bebelstraße 40
    21614 Buxtehude

    fon ..: 04161 516549
    email : marketing@ibb.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Wie Weiterbildung deine Karriere voranbringt.
      In der heutigen Arbeitswelt ist Weiterbildung wichtiger denn je. Um im Wettbewerb zu bestehen und beruflich voranzukommen, müssen wir uns ständig weiterentwickeln....

    2. Wie Weiterbildung deine Karriere voranbringt: 5 Gründe
      Viele Menschen sehen Weiterbildung als unnötig oder zu teuer an. Doch das stimmt so nicht ganz. Denn Weiterbildung bringt deiner Karriere oft den entscheidenden Schub, den sie braucht!...

    3. Staatliche Förderung: Was Unternehmen jetzt wissen müssen
      Erfahre alles über aktuelle Förderprogramme, Zuschüsse und Beratungsangebote für Unternehmen. Experten geben praxisnahe Tipps zur optimalen Nutzung staatlicher Unterstützung....

    4. Fünf Gründe, warum Weiterbildung deine Karriere voranbringt.
      Viele Menschen sehen Weiterbildung als unnötig oder zu teuer an. Doch das stimmt so nicht ganz. Denn Weiterbildung bringt deiner Karriere oft den entscheidenden Schub, den sie braucht!...

    5. Staatliche Förderung für verbesserte Digitalisierungsprozesse
      Um die Digitalisierung in Deutschland zu ermöglichen, setzt sich das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) ein. Die staatliche Förderung besteht aus drei Fördermodulen....

    6. Staatliche Förderung für Messeauftritt im Ausland
      Das Bundeswirtschaftsministerium will im nächsten Jahr deutsche Unternehmen auf 304 Gemeinschaftsbeteiligungen auf Messen in rund 50 Ländern unterstützen. Diese brauchen individuelle Messekonzepte....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.