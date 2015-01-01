Homeoffice-Weiterbildung boomt: Drei Viertel der Berufstätigen bevorzugen flexibles Lernen

Digitale Weiterbildung auf dem Vormarsch: Berufstätige bevorzugen flexibles Lernen von zuhause. Online-Formate sparen Zeit und Kosten, bieten individuelle Lernpfade und werden umfassend gefördert.

Arbeiten im Homeoffice ist mittlerweile fest etabliert – und auch bei beruflichen Weiterbildungen ist die Nachfrage nach flexiblen Lernformen stark gestiegen. Fragt man Interessierte, welche Form der Weiterbildung sie bevorzugen, ziehen bereits 75 % der Berufstätigen digitale Weiterbildungsformate klassischen Präsenzveranstaltungen vor. Moderne Online-Lernplattformen bieten dabei nicht nur maximale Flexibilität, sondern auch nachweislich bessere Lernerfolge.

Homeoffice-Lernen: Konkrete Vorteile für Lernende

* Zeitersparnis: Durchschnittlich 2-3 Stunden täglich durch wegfallende Anfahrtswege

* Kostenreduktion: Bis zu 40 % geringere Gesamtkosten durch gesparte Fahrt- und Übernachtungskosten

* Bessere Work-Life-Balance: Optimale Integration in Beruf und Familienleben

* Individuelles Lerntempo: Schwierige Inhalte können wiederholt, bekannte übersprungen werden

Wer profitiert besonders von digitaler Weiterbildung?

Besonders vorteilhaft ist digitale Weiterbildung für berufstätige Eltern mit begrenzten Zeitfenstern, die ihre Qualifizierung flexibel in den Familienalltag integrieren können. Auch Pendler mit langen Anfahrtswegen zu Bildungszentren sparen wertvolle Zeit und Kosten. Menschen in ländlichen Gebieten ohne lokale Weiterbildungsangebote erhalten erstmals Zugang zu einem breiten Kursangebot, während Schichtarbeiter mit unregelmäßigen Arbeitszeiten ihre Lernzeiten individuell anpassen können. Nicht zuletzt profitieren Personen mit Mobilitätseinschränkungen von der Möglichkeit, hochwertige Weiterbildungen bequem von zu Hause aus zu absolvieren.

Moderne Technik macht den Unterschied

Führende Bildungsanbieter wie das Institut für Berufliche Bildung (IBB) setzen auf technisch ausgereifte Lösungen:

* Virtuelle Seminarräume mit Live-Interaktion zwischen Dozenten und Teilnehmern

* Interaktive Lernmodule mit Gamification-Elementen

* KI-gestützte Lernpfade für individualisierte Weiterbildung

* Mobile Apps für flexibles Lernen unterwegs

* Cloud-basierte Zusammenarbeit in virtuellen Projektgruppen

Erfolgsfaktoren: 6 Tipps für gelungenes Lernen im Homeoffice

* Strukturierter Arbeitsplatz: Fester, ergonomisch eingerichteter Lernbereich

* Feste Lernzeiten: Regelmäßige Termine wie bei Präsenzveranstaltungen

* Technische Ausstattung: Stabile Internetverbindung und aktuelle Hardware

* Aktive Teilnahme: Nutzung von Chats, Foren und virtuellen Gruppenarbeiten

* Selbstmotivation: Realistische Ziele und Belohnungssystem

* Regelmäßige Pausen: Alle 90 Minuten eine 15-minütige Erholungspause

Förderung auch für Homeoffice-Weiterbildung

Digitale Weiterbildungen werden genauso umfassend gefördert wie traditionelle Präsenzveranstaltungen: Der Bildungsgutschein der Bundesagentur für Arbeit übernimmt oft die kompletten Kurskosten, während das Qualifizierungschancengesetz auch Beschäftigten neue Fördermöglichkeiten eröffnet. Zusätzlich können Interessierte Aufstiegs-BAföG für berufliche Fortbildungen beantragen und in den meisten Bundesländern Bildungsurlaub für ihre digitale Weiterbildung nutzen.

IBB: Pionier der digitalen Weiterbildung

Das Institut für Berufliche Bildung (IBB) gehört zu den Vorreitern der digitalen Weiterbildung in Deutschland und bietet bereits seit über 15 Jahren Online-Kurse in virtuellen Klassenräumen an. Mit mehr als 1000 zertifizierten Weiterbildungen und Umschulungen deckt das IBB nahezu alle Branchen und Qualifikationsbereiche ab. Interessierte erhalten eine kostenlose, individuelle Beratung zu passenden Kursen und Fördermöglichkeiten. Weitere Informationen und Beratungstermine sind unter www.ibb.com verfügbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IBB Institut für Berufliche Bildung AG

Frau Claudia Reimann

Bebelstraße 40

21614 Buxtehude

Deutschland

fon ..: 04161 516549

web ..: https://www.ibb.com

email : marketing@ibb.com

Seit seiner Gründung vor 40 Jahren hat sich das Institut für Berufliche Bildung zu einem der größten und erfolgreichsten privaten Bildungsanbieter Deutschlands entwickelt. Mit Kooperationspartnern an mehr als 1.000 Standorten in allen Bundesländern bietet das IBB ein breites Spektrum an zertifizierten Weiterbildungen für Arbeitssuchende, Berufstätige und Unternehmen. Bereits 1996 wurde das IBB als erster überregionaler Bildungsanbieter in Deutschland mit allen Niederlassungen nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Diese umfassende Qualitätsnorm sowie die AZAV-Zertifizierung garantieren höchste Standards in der beruflichen Weiterbildung.

