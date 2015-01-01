-
Fachkräftemangel im Einzelhandel: Umschulung eröffnet neue Karrierechancen
Über 100.000 unbesetzte Stellen im deutschen Einzelhandel schaffen neue Karrierechancen. 24-monatige IHK-Umschulung bietet Einstieg in zukunftssichere Branche.
Der deutsche Einzelhandel kämpft mit einem akuten Fachkräftemangel: Laut Handelsverband Deutschland (HDE) bleiben bundesweit über 100.000 Stellen unbesetzt. Gleichzeitig bietet die Digitalisierung der Branche neue Karriereperspektiven. Eine Umschulung zum Kaufmann bzw. zur Kauffrau im Einzelhandel kann daher der Schlüssel zu einer zukunftssicheren beruflichen Neuorientierung sein.
Einzelhandel 4.0: Mehr als nur Verkaufen
Kaufleute im Einzelhandel sind heute weit mehr als klassische Verkäufer. Sie agieren als:
* Kundenberater mit Expertise zu Produkten und Services
* Datenanalysten für Verkaufsauswertungen und Markttrends
* Marketing-Experten für Verkaufsförderung und Warenpräsentation
* Logistik-Koordinatoren für Warenwirtschaft und Bestandsmanagement
* Digital-Profis im wachsenden Omnichannel-Handel
Perspektiven in einer dynamischen Branche
Der Einzelhandel ist im Wandel. Online-Handel und Digitalisierung verändern die Branche. Gut ausgebildete Kaufleute im Einzelhandel können diese Entwicklungen aktiv mitgestalten und finden vielfältige Karrierewege, z.B. als Filialleiter, Fachberater, im E-Commerce, als Einkäufer oder in der Selbstständigkeit.
Umschulung als Sprungbrett in die neue Karriere
Für Menschen, die sich beruflich neu orientieren möchten oder müssen, bietet eine Umschulung zum Kaufmann oder zur Kauffrau im Einzelhandel eine attraktive Option. Das Institut für Berufliche Bildung (IBB) bietet eine solche Umschulung an, die in 24 Monaten zum IHK-Abschluss führt. Die Umschulung beim IBB verbindet theoretisches Wissen mit praktischer Erfahrung: Nach einem umfassenden (Online-)Unterricht folgt ein Praxisanteil in einem Unternehmen. Dies ermöglicht es den Teilnehmern, das Gelernte direkt anzuwenden und wertvolle Kontakte in der Branche zu knüpfen.
Staatliche Förderung macht’s möglich
Der Weg in den neuen Beruf kann häufig ohne finanzielle Hürden begonnen werden: Umschulungen können durch verschiedene Förderprogramme unterstützt werden. An erster Stelle ist hier der Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit zu nennen, aber auch viele weitere Fördermöglichkeiten von Bund und Ländern können unterstützend eingesetzt werden. Das IBB berät Interessierte gerne zu den individuellen Möglichkeiten und steht bei der Antragstellung zur Seite. Erste Infos sind auf www.ibb.com zu finden.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
IBB Institut für Berufliche Bildung AG
Frau Claudia Reimann
Bebelstraße 40
21614 Buxtehude
Deutschland
fon ..: 04161 516549
web ..: https://www.ibb.com
email : marketing@ibb.com
Seit seiner Gründung vor 40 Jahren hat sich das Institut für Berufliche Bildung zu einem der größten und erfolgreichsten privaten Bildungsanbieter Deutschlands entwickelt. Mit Kooperationspartnern an mehr als 1.000 Standorten in allen Bundesländern bietet das IBB ein breites Spektrum an zertifizierten Weiterbildungen für Arbeitssuchende, Berufstätige und Unternehmen. Bereits 1996 wurde das IBB als erster überregionaler Bildungsanbieter in Deutschland mit allen Niederlassungen nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Diese umfassende Qualitätsnorm sowie die AZAV-Zertifizierung garantieren höchste Standards in der beruflichen Weiterbildung.
Pressekontakt:
IBB Institut für Berufliche Bildung AG
Frau Claudia Reimann
Bebelstraße 40
21614 Buxtehude
fon ..: 04161 516549
email : marketing@ibb.comDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Gebäudereinigung München: SOL CLEANING Meisterbetrieb für Smart Solutions in München & Oberbayern George La Busch – „Wenn jeden Tag nur Weihnachten wär“ (Nashville Version 2025)
Fachkräftemangel im Einzelhandel: Umschulung eröffnet neue Karrierechancen
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- EX-PLIZIT melden sich zurück – mit einem Album voller „Märchen, Mythen und Legenden“!
- George La Busch – „Wenn jeden Tag nur Weihnachten wär“ (Nashville Version 2025)
- Fachkräftemangel im Einzelhandel: Umschulung eröffnet neue Karrierechancen
- Gebäudereinigung München: SOL CLEANING Meisterbetrieb für Smart Solutions in München & Oberbayern
- Baustrom mieten oder kaufen – welche Lösung passt zu Ihrem Bauprojekt?
- Neue Schufa-Formel sorgt für Unsicherheit – Schufa Experte Nr. 1 erklärt 101 Fragen im neuen Fachbuch
- Psychotherapie auf Türkisch in Hannover – einfühlsame Begleitung bei Ängsten, Depressionen und mehr
- Solarkreis & Friends – Neue Single: Is finsta draußt (Merry X-Mas to everyone)
- Optiker in Rosenheim: Markenvielfalt, persönliche Beratung und Online-Shop
- Hannover überzeugt auf der IBTM Barcelona mit erfolgreicher Kampagne für die MICE-Destination
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.