  • Fachkräftemangel im Einzelhandel: Umschulung eröffnet neue Karrierechancen

    Über 100.000 unbesetzte Stellen im deutschen Einzelhandel schaffen neue Karrierechancen. 24-monatige IHK-Umschulung bietet Einstieg in zukunftssichere Branche.

    BildDer deutsche Einzelhandel kämpft mit einem akuten Fachkräftemangel: Laut Handelsverband Deutschland (HDE) bleiben bundesweit über 100.000 Stellen unbesetzt. Gleichzeitig bietet die Digitalisierung der Branche neue Karriereperspektiven. Eine Umschulung zum Kaufmann bzw. zur Kauffrau im Einzelhandel kann daher der Schlüssel zu einer zukunftssicheren beruflichen Neuorientierung sein.

    Einzelhandel 4.0: Mehr als nur Verkaufen

    Kaufleute im Einzelhandel sind heute weit mehr als klassische Verkäufer. Sie agieren als:

    * Kundenberater mit Expertise zu Produkten und Services
    * Datenanalysten für Verkaufsauswertungen und Markttrends
    * Marketing-Experten für Verkaufsförderung und Warenpräsentation
    * Logistik-Koordinatoren für Warenwirtschaft und Bestandsmanagement
    * Digital-Profis im wachsenden Omnichannel-Handel

    Perspektiven in einer dynamischen Branche

    Der Einzelhandel ist im Wandel. Online-Handel und Digitalisierung verändern die Branche. Gut ausgebildete Kaufleute im Einzelhandel können diese Entwicklungen aktiv mitgestalten und finden vielfältige Karrierewege, z.B. als Filialleiter, Fachberater, im E-Commerce, als Einkäufer oder in der Selbstständigkeit.

    Umschulung als Sprungbrett in die neue Karriere

    Für Menschen, die sich beruflich neu orientieren möchten oder müssen, bietet eine Umschulung zum Kaufmann oder zur Kauffrau im Einzelhandel eine attraktive Option. Das Institut für Berufliche Bildung (IBB) bietet eine solche Umschulung an, die in 24 Monaten zum IHK-Abschluss führt. Die Umschulung beim IBB verbindet theoretisches Wissen mit praktischer Erfahrung: Nach einem umfassenden (Online-)Unterricht folgt ein Praxisanteil in einem Unternehmen. Dies ermöglicht es den Teilnehmern, das Gelernte direkt anzuwenden und wertvolle Kontakte in der Branche zu knüpfen.

    Staatliche Förderung macht’s möglich

    Der Weg in den neuen Beruf kann häufig ohne finanzielle Hürden begonnen werden: Umschulungen können durch verschiedene Förderprogramme unterstützt werden. An erster Stelle ist hier der Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit zu nennen, aber auch viele weitere Fördermöglichkeiten von Bund und Ländern können unterstützend eingesetzt werden. Das IBB berät Interessierte gerne zu den individuellen Möglichkeiten und steht bei der Antragstellung zur Seite. Erste Infos sind auf www.ibb.com zu finden.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    IBB Institut für Berufliche Bildung AG
    Frau Claudia Reimann
    Bebelstraße 40
    21614 Buxtehude
    Deutschland

    fon ..: 04161 516549
    web ..: https://www.ibb.com
    email : marketing@ibb.com

    Seit seiner Gründung vor 40 Jahren hat sich das Institut für Berufliche Bildung zu einem der größten und erfolgreichsten privaten Bildungsanbieter Deutschlands entwickelt. Mit Kooperationspartnern an mehr als 1.000 Standorten in allen Bundesländern bietet das IBB ein breites Spektrum an zertifizierten Weiterbildungen für Arbeitssuchende, Berufstätige und Unternehmen. Bereits 1996 wurde das IBB als erster überregionaler Bildungsanbieter in Deutschland mit allen Niederlassungen nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Diese umfassende Qualitätsnorm sowie die AZAV-Zertifizierung garantieren höchste Standards in der beruflichen Weiterbildung.

