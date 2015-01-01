  • Wissenslücken schließen, Zukunft gestalten: Geförderte Vorbereitungskurse für den beruflichen Neustart

    Wissenslücken vor Umschulung oder Weiterbildung? Individuelle Vorbereitungskurse schaffen optimale Startbedingungen – oft gefördert durch Arbeitsagentur oder Jobcenter.

    BildÜber 2,6 Millionen Menschen in Deutschland sind aktuell arbeitslos – viele von ihnen suchen nach neuen beruflichen Perspektiven durch Umschulungen oder Weiterbildungen. Doch häufig fehlen grundlegende Kenntnisse in Mathematik, EDV, kaufmännischen Bereichen oder der deutschen Sprache. Hier setzen spezialisierte Vorbereitungskurse an: Sie schließen gezielt Wissenslücken und schaffen optimale Voraussetzungen für den erfolgreichen Einstieg in eine berufliche Qualifizierung.

    Individuelle Unterstützung für den Neustart

    Die Entscheidung für eine berufliche Umorientierung wird häufig nicht nur von Hoffnungen, sondern auch von Sorgen begleitet. Fragen wie „Kann ich noch einmal zwei Jahre lang die Schulbank drücken?“, „Habe ich das Lernen womöglich verlernt?“ oder „Schaffe ich es, im Unterricht mitzuhalten, besonders in meinen Problemfächern?“ sind dabei oft präsent. Auch Personen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, fragen sich, ob sie alles verstehen werden, was die Dozenten erzählen.

    Maßgeschneiderte Vorbereitungskurse

    Um diese Sorgen zu nehmen, sind Vorbereitungskurse da: Sie werden individuell zusammengestellt, sodass Kenntnisse aufgefrischt, eventuelle Wissenslücken geschlossen und das Lernen trainiert werden. Bestimmte berufliche Vorkenntnisse oder Erfahrungen sind nicht erforderlich. Explizit angesprochen werden auch Migranten und Flüchtlinge, die bereits über grundlegende Deutschsprachkenntnisse verfügen.

    Intensive Beratung und individuelle Bildungspläne

    Vor Kursbeginn erfolgen intensive Beratungsgespräche, in denen ein individueller Bildungsplan erstellt wird. Renommierte Bildungsanbieter wie zum Beispiel das Institut für Berufliche Bildung (IBB) nehmen sich dafür viel Zeit. Bereits zu diesem Zeitpunkt werden vorhandene berufliche Kompetenzen erfasst und Möglichkeiten zur Anerkennung von Qualifikationen geklärt. Individualität spielt im Unterrichtskonzept eine zentrale Rolle: Das Qualifikationsprofil wird möglichst genau an aktuelle Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt angepasst. Je nach Bedarf kann die Laufzeit des Kurses zwischen einem Monat und sechs Monaten liegen. Erste Infos sind auf www.ibb.com zu finden.

    Die Kosten für Vorbereitungskurse werden häufig von der Bundesagentur für Arbeit oder den Jobcentern übernommen. Interessierte sollten sich frühzeitig bei ihrem zuständigen Berater über Fördermöglichkeiten informieren.

    Seit seiner Gründung vor 40 Jahren hat sich das Institut für Berufliche Bildung zu einem der größten und erfolgreichsten privaten Bildungsanbieter Deutschlands entwickelt. Mit Kooperationspartnern an mehr als 1.000 Standorten in allen Bundesländern bietet das IBB ein breites Spektrum an zertifizierten Weiterbildungen für Arbeitssuchende, Berufstätige und Unternehmen. Bereits 1996 wurde das IBB als erster überregionaler Bildungsanbieter in Deutschland mit allen Niederlassungen nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Diese umfassende Qualitätsnorm sowie die AZAV-Zertifizierung garantieren höchste Standards in der beruflichen Weiterbildung.

