Zukunft gestalten: Weiterbildungsangebote der Fachschule für Technik Kassel e.V.

Von Kompaktkursen für Industriemeister/-innen bis hin zu Grundlagen in Künstlicher Intelligenz – das Angebot der Fachschule für Technik ist vielfältig und zukunftsorientiert.

Die Fachschule für Technik Kassel e.V. startet mit einem vielseitigen Weiterbildungsangebot ins Jahr 2025. Unter dem Motto _“Weiterbildung schafft Perspektiven“_ bietet die renommierte Einrichtung neue Lehrgänge für Fach- und Führungskräfte, um sich gezielt für die Herausforderungen der modernen Arbeitswelt in der Industrie zu qualifizieren.

Zu den Highlights gehören:

* Geprüfte/r Industriemeister/-in Metall (IHK): Der Vollzeit-Kompaktkurs ermöglicht in nur 16 Wochen eine intensive und praxisnahe Vorbereitung. Der Kurs findet vom 20. Januar bis 20. Mai 2025 statt und bietet die Möglichkeit zur Teilnahme sowohl in Präsenz als auch online.

* Geprüfte/r Technische/r Betriebswirt/-in (IHK): Dieser umfassende Lehrgang startet am 17. Januar 2025 und endet am 28. Februar 2026. Er richtet sich an erfahrene Techniker und Meister, die ihre betriebswirtschaftlichen Kompetenzen vertiefen möchten.

* Grundlagenlehrgang zur Künstlichen Intelligenz: Der innovative Teilzeitlehrgang führt vom 4. bis 25. März 2025 in die Welt der KI ein und richtet sich an Fachkräfte, die die technologischen Trends der Zukunft verstehen und anwenden wollen.

* Re-Zertifizierung für QM-Fachpersonal: Der Tageslehrgang am 30. Januar 2025 sichert die Aktualität von Qualitätsmanagement-Kenntnissen und ist ein Muss für alle QM-Fachkräfte.

Für alle Kurse besteht die Möglichkeit, die Kosten durch das Aufstiegs-BAföG fördern zu lassen. Diese Unterstützung ermöglicht eine attraktive finanzielle Entlastung, insbesondere für Berufstätige, die ihre Karriere vorantreiben möchten.

„Mit unseren Lehrgängen bieten wir individuelle und flexible Weiterbildungsmöglichkeiten, die sowohl den aktuellen Marktanforderungen als auch den persönlichen Bedürfnissen der Teilnehmenden gerecht werden“, so Olga Koch, Schulleiterin der Fachschule für Technik Kassel e.V. „Wir möchten Fachkräften aus der Region und darüber hinaus neue Perspektiven eröffnen und ihre berufliche Weiterentwicklung gezielt unterstützen.“

Weitere Informationen zu Kursinhalten, Terminen und Fördermöglichkeiten finden Sie auf der Website der Fachschule für Technik Kassel e.V. unter www.ftk-kassel.de oder telefonisch unter 0561 585076.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Fachschule für Technik Kassel e. V.

Olga Koch

Gobietstraße 13

Kassel 34123

Deutschland

fon ..: 056157445345

web ..: https://www.ftk-kassel.de/

email : o.koch@ftk-kassel.de

Fachschule für Technik Kassel e.V. – Bildung für die Zukunft

Die Fachschule für Technik Kassel e.V. (FTK) ist eine renommierte Bildungseinrichtung, die sich auf die berufliche Weiterqualifizierung und Aufstiegsfortbildungen spezialisiert hat. Mit ihrem breit gefächerten Leistungsangebot bietet die FTK maßgeschneiderte Programme, um Fachkräfte auf ihrem Weg zu anspruchsvollen Führungspositionen in der Industrie und Wirtschaft zu begleiten.

Pressekontakt:

Fachschule für Technik Kassel e. V.

Olga Koch

Gobietstraße 13

Kassel 34123

fon ..: 056157445345

email : o.koch@ftk-kassel.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Green Bridge Metals gibt die Ernennung von Dr. George Hudak zum technischen Berater bekannt Neue Schulleiterin an der Fachschule für Technik Kassel e.V. – Olga Koch