Zukunft gestalten: Gegen den Strom! – Ein Blick auf die Zukunft der Gesellschaft

Hans-Paul Riemann will in „Zukunft gestalten: Gegen den Strom!“ zeigen, was getan werden muss, um für die Menschheit eine gute Zukunft zu gestalten.

Momentan sind die Corona-Pandemie, der Klimawandel und die Zerstörung der Umwelt, Themen, über sie sich viele Menschen Sorgen machen. Um diesen Herausforderungen erfolgreich begegnen zu können, ist laut dem Autor dieses neuen Buchs ein ganz anderes Management erforderlich, als es derzeit ersichtlich zur Anwendung kommt. Die Menschheit hat es mit divergierenden Interessen zu tun, mit Nutznießern und Verlierern, mit Regierungen und Völkern, mit unterschiedlichen Kulturen, mit einer hochkomplexen Gemengelage. Der Autor nimmt den Umgang der Regierung mit Corona als negatives Beispiel, um zu erläutern, wie man vorgehen müsste, um den Klimawandel in den Griff zu bekommen. Man muss nicht nur wissen, was zu tun ist, sondern mehr noch, wie es zu tun ist. Seine Vorschläge basieren auf einer Methode, die Mitte der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts in Amerika entwickelt wurde und um das Jahr 1980 für die deutsche Entwicklungshilfe adaptiert wurde.

Das Wirtschaftssystem ist, so „Zukunft gestalten: Gegen den Strom!“ von Hans-Paul Riemann, auf Konsum und Wachstum ausgelegt. Beinahe jeder ökologisch sinnvolle Änderungsvorschlag wird mit dem Argument zu Fall gebracht, das koste Arbeitsplätze. Wenn Menschen vom Konsum- und Wachstums-Mantra abrücken wollen, dann müssen sie die Arbeit von der Lohn- und Einkommensteuer befreien. Zusätzlich – um die negativen Folgen von Arbeitslosigkeit abzufedern – müssen sie für alle Bürger ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen. Dafür muss der Konsum sehr hoch besteuert werden. Die in diesem Buch beschriebenen Vorschläge sind als Denkanstöße zu verstehen, um die Menschen nachhaltig zur Umkehr von der Verschwendung zur Sparsamkeit zu bewegen.

„Zukunft gestalten: Gegen den Strom!" von Hans-Paul Riemann ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-31938-7 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

