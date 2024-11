Neue Schulleiterin an der Fachschule für Technik Kassel e.V. – Olga Koch

Mit Olga Koch begrüßt die Fachschule für Technik Kassel e.V. (FTK) eine erfahrene Expertin im Bildungsmanagement als neue Schulleiterin.

Die Fachschule für Technik Kassel e.V. (FTK) stellt mit Olga Koch eine erfahrene Bildungsexpertin als neue Schulleiterin vor. Koch bringt umfassende Leitungserfahrung und strategisches Geschick mit, die sie in verschiedenen Hochschul- und Bildungsinstitutionen erfolgreich unter Beweis gestellt hat. In ihrer neuen Position an der FTK verfolgt sie das Ziel, die Schule als verlässlichen und professionellen Bildungsstandort für die Region zu stärken, der für Qualität und Innovation in der beruflichen Fort- und Weiterbildung steht. Ihr Fokus liegt dabei auf einer gezielten Vorbereitung auf die Anforderungen der digitalen Arbeitswelt und einem hohen Standard an praxisnaher Bildung.

Die FTK bietet als anerkannter Bildungsstandort seit über 70 Jahren eine breite Palette an praxisorientierten Fortbildungen und Kursen für die produzierende Industrie in der Region Kassel und darüber hinaus. Mit modernem Lehransatz und engen Verbindungen zur Wirtschaft unterstützt die FTK Unternehmen und Fachkräfte dabei, sich optimal auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten.

Olga Kochs beruflicher Werdegang ist geprägt von verschiedenen Schlüsselpositionen im Bildungsmanagement. In ihrer vorherigen Rolle als Fakultätsgeschäftsführerin an der HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst in Holzminden führte sie erfolgreich innovative Projekte ein, darunter die Etablierung von Digitallaboren und die Entwicklung moderner Lehrkonzepte. Diese wertvollen Erfahrungen möchte sie nun auch an der FTK einbringen, um zukunftsgerichtete und praxisorientierte Lernmethoden zu etablieren, die auf die Bedürfnisse der regionalen Industrie abgestimmt sind.

„Die FTK soll ein Ort sein, an dem Bildung und berufliche Weiterentwicklung Hand in Hand gehen,“ betont Koch. „Unser Ziel ist es, eine qualitativ hochwertige Ausbildung für technische Fachkräfte anzubieten und dabei Führungs- und Persönlichkeitskompetenzen zu fördern. So bereiten wir unsere Lernenden bestmöglich auf die dynamische Arbeitswelt vor.“

Die Weiterentwicklung der FTK beinhaltet auch den Aufbau eines starken Netzwerks mit Unternehmen und öffentlichen Institutionen, um Lernende optimal in die Berufswelt zu integrieren. „Wir möchten eine Plattform schaffen, die nicht nur technische Fähigkeiten vermittelt, sondern auch Innovationsgeist und Anpassungsfähigkeit fördert – wesentliche Qualitäten für eine erfolgreiche Karriere im heutigen Umfeld,“ erläutert Koch.

Als erfahrene Netzwerkerin freut sich Olga Koch darauf, die FTK noch stärker mit wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Akteuren zu verknüpfen und die Fachschule als wichtigen Bildungsstandort in Nordhessen zu etablieren.

Weitere Informationen zur Schule finden Sie unter: www.ftk-kassel.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Fachschule für Technik Kassel e. V.

Frau Olga Koch

Gobietstraße 13

Kassel 34123

Deutschland

fon ..: 056157445345

web ..: https://www.ftk-kassel.de/

email : o.koch@ftk-kassel.de

Fachschule für Technik Kassel e.V. – Bildung für die Zukunft

Die Fachschule für Technik Kassel e.V. (FTK) ist eine renommierte Bildungseinrichtung, die sich auf die berufliche Weiterqualifizierung und Aufstiegsfortbildungen spezialisiert hat. Mit ihrem breit gefächerten Leistungsangebot bietet die FTK maßgeschneiderte Programme, um Fachkräfte auf ihrem Weg zu anspruchsvollen Führungspositionen in der Industrie und Wirtschaft zu begleiten.

Pressekontakt:

Fachschule für Technik Kassel e. V.

Frau Olga Koch

Gobietstraße 13

Kassel 34123

fon ..: 056157445345

email : o.koch@ftk-kassel.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Zukunft gestalten: Weiterbildungsangebote der Fachschule für Technik Kassel e.V. Black Friday Deals von Jackery: Freiheit schenken leicht gemacht mit bis zu 50 % Rabatt und gratis Solarpanel