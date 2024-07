Pflegemanagement-Award 2025: Gemeinsam Zukunft gestalten und die Helden des Pflegemanagements würdigen

Es ist wieder soweit: Der Pflegemanagement-Award startet in eine neue Auflage.

Der Bundesverband Pflegemanagement lädt dazu ein, außergewöhnliche Talente und engagierte Führungspersönlichkeiten im Pflegemanagement zu nominieren. Dieser bedeutende Preis, der in Kooperation mit Springer Pflege beim Kongress Pflege 2025 in Berlin verliehen wird, ist eine Würdigung derjenigen, die tagtäglich mit Herz und Verstand die Pflege voranbringen.

ZEQ ist stolz darauf, seit 13 Jahren Sponsor des Awards zu sein und somit die Anerkennung und Förderung herausragender Leistungen im Pflegemanagement zu unterstützen. Als Krankenhausberatung ist es unser Anliegen, die Qualität und Effizienz der Pflege weiter zu verbessern und diejenigen zu würdigen, die mit ihrer Leidenschaft und Innovationskraft den Unterschied machen.

+++ Nachwuchs-PflegemanagerIn des Jahres – Jetzt nominieren +++

Bis zum 7. Oktober 2024 haben Vorgesetzte und KollegInnen die Möglichkeit, junge, dynamische PflegemanagerInnen zu nominieren, die durch ihre Kreativität, ihr Engagement und ihre Fachkompetenz den Pflegealltag bereichern. Diese Nominierten zählen zu den Hoffnungsträgern der Branche, die mit frischen Ideen und unermüdlichem Einsatz die Pflege revolutionieren. Die fünf besten BewerberInnen dürfen sich im November persönlich der Jury vorstellen und ihre Projekte präsentieren. Die Nominierung ist einfach über dieses Online-Formular auf der Website des Bundesverbands Pflegemanagement möglich: Jetzt nominieren

Sarah Lukuc, Vorstandsvorsitzende des Bundesverbands Pflegemanagement und selbst Preisträgerin 2017, betont, dass eine Nominierung für den Pflegemanagement-Award auch ein Zeichen der Wertschätzung für all jene ist, die sich tagtäglich für eine exzellente Patientenversorgung einsetzen. Sie und ihr Team hoffen auf zahlreiche Einreichungen, die zeigen, wie viel Innovationskraft in der Pflege steckt.

+++ PflegemanagerIn des Jahres – Vorbilder mit Herz und Verstand +++

In der Kategorie „PflegemanagerIn des Jahres“ wählt eine achtköpfige Jury erfahrene Führungskräfte, die seit mindestens fünf Jahren in leitenden Positionen tätig sind und durch ihr vorbildliches Handeln den Nachwuchs inspirieren. Diese Persönlichkeiten tragen eine immense Verantwortung und setzen sich mit Leidenschaft für die Weiterentwicklung der Pflege ein.

+++ Gemeinsam stark – Dank der Unterstützung der langjährigen Sponsoren +++

Zusammen mit Fresenius Kabi Deutschland und der Medizinischen Universität Lausitz – Carl Thiem unterstützen wir diesen wichtigen Award erneut. Die kontinuierliche Förderung ermöglicht es, herausragende Leistungen in der Pflege ins Rampenlicht zu stellen. Die feierliche Preisverleihung findet am 24. Januar 2025 im dbb Forum Berlin als Highlight des Kongresses Pflege 2025 statt.

Lassen Sie uns gemeinsam die HeldInnen des Pflegemanagements feiern und ihre Geschichten erzählen. Jede Nominierung ist ein Schritt in eine bessere Zukunft der Pflege!

