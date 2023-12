ZEQ als Hidden Champion Healthcare ausgezeichnet

Mannheim, 18. Dezember 2023 – ZEQ erhält die begehrteste Auszeichnung der Beratungsbranche und ist Hidden Champion Healthcare 2024/25.

Die Krankenhausberatung ZEQ mit Sitz in Mannheim hat sich in der Branche Healthcare gegen die großen Mitbewerber – McKinsey, BCG und Bain – durchgesetzt und blickt mit Stolz auf die begehrte Auszeichnung.

+ Die Auszeichnung „Hidden Champion“ ist das älteste Qualitätssiegel für Beratungsunternehmen in Deutschland +

Das Wirtschaftsmagazin Capital kürt zum neunten Mal die Hidden Champions der Beratungsbranche. Die Sieger in unterschiedlichen Sparten werden anhand einer unabhängigen Studie der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management und Beratung GmbH (WGMB) bestimmt. Das Besondere an diesem Qualitätssiegel für Beratungsunternehmen in Deutschland ist, dass sich Unternehmen nicht selbst nominieren können, sondern von einem unabhängigen und hochkarätigen Expertengremium ausgewählt werden. Die ausgezeichneten Beratungen müssen im Vergleich zu den großen Unternehmensberatungen McKinsey, BCG und Bain relativ unbekannt sein („hidden“), aber in ihrem Fachgebiet die höchste Kompetenz aufweisen („Champion“).

ZEQ als alleiniger Preisträger in der Branche Healthcare hat die zweitplatzierte Unternehmensberatung weit hinter sich gelassen und darf sich somit als Hidden Champion 2024/25 bezeichnen.

+ Für das beste Krankenhaus, das man sein kann +

ZEQ ist das führende Beratungsunternehmen für Krankenhäuser und Rehakliniken in Deutschland. Zu den Kunden gehören über 600 Kliniken – darunter 80 Prozent aller Universitätskliniken und zahlreiche große Klinikverbünde. Die Mission der Beratung lautet: Für das beste Krankenhaus, das man sein kann.

Der Erfolg von ZEQ gründet dabei auf zwei Säulen: Innovation und Umsetzungsstärke. Das interdisziplinäre Beratungsteam trägt Innovationen in die Projekte, mit denen sich Kunden von ihren Wettbewerbern abheben können. ZEQ hat das moderne Stationsmanagement geprägt, die Gründung einer internationalen medizinischen Hochschule gemanagt, Universitätskliniken dazu befähigt ihre IT-Prozess- und Systemlandschaft neu zu ordnen, die Gründung und Neupositionierung großer Krankenhausverbünde begleitet und innovative Pilotprojekte für mehr Arbeitgeberattraktivität geleitet.

Dabei kommen ZEQ auch die Arbeitsergebnisse des eigens gegründeten Forschungsteams zugute, das kontinuierlich Wissen über die besten Krankenhäuser weltweit zusammenträgt und strukturiert aufbereitet.

Ein weiteres Merkmal, das ZEQ von anderen Beratungen abhebt, ist die Umsetzungsstärke. Damit gute Konzepte erfolgreich in die Umsetzung kommen, bezieht das Beratungsteam bereits frühzeitig die breite Mitarbeiterschaft der Kunden in die Konzeptentwicklung ein. In der Umsetzungsphase selbst begleitet ZEQ die Kunden vor Ort und stellt den Umsetzungserfolg über eigens dafür entwickelte Instrumente dauerhaft sicher.

+ ZEQ goes pink +

„Die Auszeichnung als die Beratung mit der höchsten Kompetenz in der Branche Healthcare ist das Ergebnis einer jahrelangen Entwicklung. Ich bin wahnsinnig stolz auf unser Team, das sowohl im fachlichen Wissen als auch im wertschätzenden Auftreten seinesgleichen sucht. Ebenso dankbar bin ich unseren Kunden, die uns das Vertrauen schenken, sie bei ihren schwierigsten Herausforderungen zu unterstützen“, so ZEQ-Gründer und Vorstand Rüdiger Herbold.

Der Stolz auf die begehrte Auszeichnung hat ZEQ dazu veranlasst, vorübergehend die Farbe des Hidden-Champion-Logos anzunehmen. ZEQ wird „pink“. Zu sehen ist dies im modifizierten Logo, das eigens für die Auszeichnung zum Hidden Champion Healthcare 2024/25 angepasst wurde.

