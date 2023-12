ZEQ-Weihnachtsspendenaktion 2023 – Stimme abgeben und Gutes tun

Mannheim, 01. Dezember 2023 – Die ZEQ-Weihnachtstradition startet in eine neue Runde.

Vor fünf Jahren hat sich die Krankenhausberatung ZEQ dazu entschlossen, die Adventszeit zu nutzen, um besonderen Initiativen im Gesundheitswesen etwas Gutes zu tun. Mit der alljährlichen Spendenaktion sollen die freiwilligen HelferInnen unterstützt werden. Im Zuge der Aktion werden drei tolle Initiativen vorgestellt, die sich auf unterschiedliche Art und Weise für die Gesundheit von Menschen engagieren. Zu Weihnachten erhält eines der Projekte eine Spende in Höhe von 1.500 Euro. Wer gewinnt, entscheiden Kunden, Geschäftspartner und alle Interessierten bei einer Abstimmung unter www.zeq.de/weihnachtsspendenaktion. Neben der Abstimmung findet man hier auch weitere Details zu den Initiativen.

Die Weihnachtsspendenaktion läuft bis zum 22. Dezember. Der Gewinner wird im neuen Jahr verkündet.

Die diesjährigen Initiativen sind:

+ Dachverband Clowns in Medizin und Pflege Deutschland e.V.

Der gemeinnützige Verein entsendet Woche für Woche professionelle Clowns, die in Kinderkliniken und Altenheimen „auf Visite“ gehen, um den PatientInnen und BewohnerInnen ein Lächeln zu schenken und ihnen für eine kurze Zeit ein heiteres Gefühl zu geben. Zudem profitieren auch schwerkranke Erwachsene in Kliniken und Menschen mit Behinderung in therapeutischen Einrichtungen von einer Erleichterung ihrer Situation durch „Clownsvisiten“.

+ Herzkinder Unterland e.V.

Der Verein Herzkinder Unterland wurde 1995 von betroffenen Familien gegründet und unterstützt seither Familien mit herzkranken Kindern. Die Initiative engagiert sich vor allem für die Kinderkardiologie in Heidelberg, um den betroffenen Familien einen Klinikaufenthalt angenehmer zu gestalten. Mit den Spendengeldern werden unter anderem Clowns, Hebammenbetreuung und Musiktherapie für die kleinen PatientInnen finanziert.

+ Der Wünschewagen Mannheim

Der „Wünschewagen“ ist ein Projekt des Arbeiter-Samariter-Bundes Baden-Württemberg e.V. und erfüllt schwerkranken Menschen ihren letzten Wunsch. Seit September 2016 werden Wunschfahrten vom Standort Mannheim angeboten. Mit den Spendengeldern werden unter anderem Anschaffungen für die Ausstattung der Fahrzeuge (spezielle Stoßdämpfer, Musikanlage u.v.m.) getätigt sowie Schulungen und Weiterbildungen der ehrenamtlichen Kräfte bezahlt.

Im letzten Jahr konnte das Projekt Ein Kiwi gegen Krebs das Rennen für sich entscheiden. Die Initiative hat es sich zum Ziel gesetzt, Fortschritte und neue Erkenntnisse in der Kinderkrebs- und Hirntumorforschung sowie die Hoffnung auf neue erfolgversprechende Therapien voranzutreiben, damit kein Kind mehr an einem Hirntumor sterben oder unter schweren Nebenwirkungen leiden muss.

