ZEQ-Weihnachtsspendenaktion 2021 – Der Gewinner steht fest

Mannheim, 25. Januar 2022 – Der Gewinner unserer vierten ZEQ-Weihnachtsspendenaktion steht fest

Zum Ende des gerade vergangenen Jahres organisierten wir zum vierten Mal die ZEQ-Weihnachtsspendenaktion. Dabei gingen drei gemeinnützige Initiativen ins Rennen und erhielten die Möglichkeit, eine Geldspende in Höhe von 1.500 Euro zu gewinnen. Wer der Glückliche sein soll, durften unsere KundInnen und PartnerInnen sowie alle Interessierten entscheiden, indem sie ihrem Favoriten ihre Stimme gaben.

Die teilnehmenden Initiativen waren:

– Bunter Kreis KUNO Familiennachsorge Regensburg

– Stiftung COURAGE

– Projekt First Aid For All

Heute verkünden wir den Gewinner:

Wir freuen uns über insgesamt 1.885 Teilnehmende. In einem Endspurt gewinnt das Projekt First Aid For All mit 1.012 Stimmen die ZEQ-Weihnachtsspendenaktion und somit auch die 1.500 Euro.

Das Projekt First Aid For All ist eine durch die Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e.V. (bvmd) im Jahre 2017 gegründete Initiative. Ziel ist es, in der Gesellschaft Erste-Hilfe-Kenntnisse und Reanimationskompetenzen zu verbreiten und die Angst vor dem Helfen zu nehmen. Die Arbeit der Studierenden umfasst beispielsweise folgende Maßnahmen:

– Trainings in Schulen zu wichtigsten Grundlagen der Reanimation und Ersten Hilfe

– Durchführung von Aktionen in der Öffentlichkeit, an Universitäten oder in Firmen, um die Bevölkerung zu sensibilisieren

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie >>hier

ZEQ bedankt sich bei allen Teilnehmenden der Weihnachtsspendenaktion.

ZEQ ist eine der führenden Unternehmensberatungen für Krankenhäuser, Psychiatrien und Rehakliniken. Zu den Kunden gehören über 400 Kliniken im deutschsprachigen Raum – darunter zahlreiche Universitätsklinika sowie große private und öffentliche Klinikverbünde. Vorrangiges Ziel ist es, jedes Krankenhaus zur jeweils möglichen maximalen Performance zu begleiten und dadurch den Markenkern „Für das beste Krankenhaus, das man sein kann“ in jedem Projekt zu realisieren. Dazu bietet ZEQ Leistungen in den Kompetenzfeldern Strategie, Sanierung, Prozesse, Digitalisierung, Arbeitgeberattraktivität, Führungskräfteentwicklung und Befragungen an. Das Leistungsspektrum wird durch die E-Learning-Plattform www.klinikcampus.de abgerundet. ZEQ wurde für die Branche Health Care mehrfach ausgezeichnet, u. a. in der „Beste-Berater“-Studie von brand eins und statista.

