Oberursel: modernes und nachhaltiges Zuhause für alle

WHS verkauft Stadthaus und 2- bis 4,5-Zimmer-Eigentumswohnungen

Die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS) errichtet auf einem rund 9.300 Quadratmeter großes Grundstück in der Erich-Ollenhauer-Straße in Oberursel im Taunus bis Ende 2023 94 Wohnungen in acht Punkthäusern, vier Stadthäuser, 136 ober- und unterirdische KFZ-Stellplätze sowie großzügige Grünanlagen. Ein Stadthaus und 14 Eigentumswohnungen stehen zum Verkauf.

Die neuen Wohneinheiten in den Punkthäusern verteilen sich auf 2- bis 4,5-Zimmer-Wohnungen mit einer Wohnfläche von rund 47,5 bis 136,5 Quadratmetern. Für hohen Wohnkomfort sorgen eine moderne Ausstattung unter anderem mit Fußbodenheizung, dreifach verglasten Kunststofffenstern mit sehr guter Schall- und Wärmedämmung und eine praktische Gegensprechanlage mit integrierter Kamera. Außerdem gehört zu jeder Eigentumswohnung ein Kellerraum sowie ein Balkon oder eine Terrasse. Mindestens einen Autostellplatz je Wohnung gibt es in der hauseigenen Tiefgarage, die über einen Aufzug angebunden ist. Das zum Verkauf stehende Stadthaus punktet mit 5 Zimmern und ca. 185 Quadratmeter Wohnfläche. Dazu gibt es zwei Tiefgaragenplätze in einer separat abschließbaren Garage mit direktem Hauszugang. Der besondere Mix aus Townhouses und Eigentumswohnungen in zahlreichen Größen ist einzigartig und sorgt dafür, dass sich hier Singles, junge Paare, Senioren und Familien gleichermaßen zuhause fühlen können.

Car-Sharing, E-Bikes und großzügige Grünanlagen vor der Haustür

Die acht Punkthäuser, errichtet in KfW-55-Bauweise, sind über einen weitläufigen Innenhof ver-bunden. Umrahmt werden sie von einer großzügigen Grünanlage, die die Natur mitten ins neue Quartier holt und ihren künftigen Bewohnerinnen und Bewohnern Erholung direkt vor der Haustür bietet. Damit dieser Erholungswert nicht von Autos gestört wird, haben sich die Verantwortlichen ein innovatives Mobilitätskonzept einfallen lassen: Neben den Stellplätzen beherbergt die große Tiefgarage auch E-Ladestationen sowie E-Bikes und E-Autos, die über ein Sharing-Modell ge-meinsam genutzt werden können. Auf diese Weise bleibt das Quartier autofrei und modernes und nachhaltiges Wohnen wird vereint.

Weitere Informationen finden Interessentinnen und Interessenten unter: whs-oberursel.de

Weitere Informationen zu diesem Thema und zu Neubau Oberursel, Bauvorhaben Oberursel und Städtebau Ludwigsburg finden Interessenten auf https://www.whs-wuestenrot.de/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH

Frau Anja-Carina Müller

Hohenzollernstraße 12-14

71638 Ludwigsburg

Deutschland

fon ..: 07141 16-757291

fax ..: /

web ..: https://www.whs-wuestenrot.de

email : info@whs-wuestenrot.de

Als überregional tätige Immobilienexpertin der Wüstenrot & Württembergische-Gruppe liegen die Kernkompetenzen der Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS) in den Bereichen Wohn- und Gewerbe-bau, Projektmanagement, Städtebauliche Beratungen, Immobilienmanagement, Gesundheitsimmobilien und technisches Portfoliomanagement. Seit 1949 hat die WHS bundesweit mehr als 24.750 Häuser und Wohnungen erstellt, rund 460 Sanierungsgebiete in mehr als 265 Städten und Gemeinden betreut und verwaltet derzeit rund 7.500 Wohn- und Gewerbeeinheiten. Die WHS ist mit rund 170 Mitarbeitern am Hauptsitz in Ludwigsburg sowie durch Geschäftsstellen in den Ballungsräumen Dresden, Frankfurt am Main, Hannover, Karlsruhe, Köln, Bad Homburg v.d. Höhe und München aktiv.

Pressekontakt:

Wüstenrot & Württembergische AG

Herr Dr. Immo Dehnert

Gutenbergstraße 30

70176 Stuttgart

fon ..: 0711 / 662 721471

web ..: https://www.ww-ag.com

email : immo.dehnert@ww-ag.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

ZEQ-Weihnachtsspendenaktion 2023 – Stimme abgeben und Gutes tun