Tasting Aktionen als modernes Marketing

Tasting Aktionen sind eine wirklich wundervolle Möglichkeit, den direkten Kontakt zum Kunden und das Face-to-Face Marketing zu nutzen.

Schließlich freut sich so ziemlich jeder Kunde während des Einkaufs über kostenlose Snacks und Getränke, die ganz unverbindlich getestet werden können. Dabei profitieren sowohl Sie, als auch Ihre Kunden.



Ihr Unternehmen hat die Möglichkeit, Produkte vor der Einführung in das Sortiment zu testen oder bereits vorhandene Produkte kinderleicht durch das Tasting zu bewerben, um die Absätze zu erhöhen. Für die Kunden springt dabei ein kostenloser Bonus zum Einkauf heraus, wodurch die allgemeine Kundenzufriedenheit und das Image ganz einfach verbessert werden können. Denn für manch einen reichen kostenlose Probierproben bereits als Grund aus, Ihr Geschäft für den wöchentlichen Einkauf zu bevorzugen.



Die Nähe zum Kunden ist der Schlüssel zum Erfolg



Einer der größten Vorteile, durch den die Tasting-Aktion besticht, ist das Ambiente mit dem direkten Kontakt zum Kunden. Sie haben somit die Möglichkeit, durch geschulte Promoter den direkten Kontakt zum Kunden und die Nähe zur einzigartigen Persönlichkeit Ihrer Interessenten zu nutzen. Jeder Mensch möchte gerne individuell behandelt werden, denn jeder Mensch verfügt über eine einzigartige Individualität. Wer sich die Zeit nimmt und seine Kunden außergewöhnlich liebevoll behandelt – anstatt gewöhnliche Werbung zu betreiben – wird auch außergewöhnliche Erfolge erzielen.



Eine große Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten



Dabei kann die Tasting-Aktion individuell auf Ihre Wünsche sowie Unternehmensziele ausgerichtet werden. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind im Grunde genommen unendlich und ein erfahrenes Team kann Ihnen dabei helfen, die Promotion so zu gestalten, dass Sie bei Ihren Kunden den bestmöglichen Eindruck machen. Dabei ist es wirklich wichtig, dass Sie über erfahrene und professionelle Promoter verfügen. Schließlich vertreten diese Ihr Unternehmen im direkten Kontakt zum Kunden. Ein guter Grund, nicht nur die Planung, sondern eben auch die praktische Umsetzung in die Hände einer Promotion Agentur zu legen, die wirklich weiß, wie der Prozess am besten funktioniert.



Die perfekte Agentur für Ihren Erfolg



ST-PROMOTIONS kann Ihnen nicht nur ein breit aufgestelltes Portfolio mit individuell gestaltbaren Promotions anbieten, sondern überzeugt darüber hinaus mit exzellenten Referenzen. Werfen Sie bei Interesse einfach einen Blick auf die neu gestaltete Webseite der Agentur und Sie werden feststellen, dass neben kleinen und mittelständischen Unternehmen auch Großkonzerne, die bundesweit und sogar international tätig sind, zu den zufriedenen Kunden der Agentur gehören.



Bei ST-PROMOTIONS sind Sie mit Ihrem Anliegen also bestens beraten. Warten Sie nicht länger auf Ihren Erfolg und nehmen Sie noch heute mit dem Team der Agentur Kontakt auf, um von einer unverbindlichen Beratung zu profitieren und schon bald können die ersten Schritte für Ihre außergewöhnlich erfolgreiche Promotion-Kampagne eingeleitet werden.

