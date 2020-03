ZEQ-COVID-19-Szenariorechner: Prognosen nun auch auf regionaler Basis möglich

Mannheim, 24.03.2020 – Mehr als 1.500 Fachexperten aus Krisenstäben und Krankenhäusern laden täglich den ZEQ-COVID-19-Szenariorechner herunter.

Die wichtigste Information, die Ihnen der Rechner verschafft, ist eine Abschätzung, wie lange die örtlichen Betten- und Personalkapazitäten noch ausreichen werden. Die neue Version des Rechners bietet nun auch Prognosen für einzelne Regionen.

Der ZEQ-COVID-19-Szenariorechner ist bundesweit in vielen Krisenstäben und Krankenhäusern im Einsatz. Um die Arbeit der Akteure weiter zu unterstützen, stellt ZEQ nun eine Version des Tools zur Verfügung, die auch regional unterschiedliche Entwicklungen prognostizieren kann. Dazu besteht für den Nutzer die Möglichkeit, aus drei verschiedenen Prognosevarianten zu wählen:

1. Fallzahlen berechnen anhand des Bevölkerungsanteils: Dies ist die bisher verwendete Prognosebasis. Auf Basis des Bevölkerungsanteils im betrachteten Einzugsgebiet wird der erwartete Anteil an den Fallzahlen in Deutschland berechnet.

2. Gebietsbezogene Fallzahlen: Hier kann auf Basis der COVID-19-Fallzahlen und der Bevölkerungszahl im jeweiligen Einzugsgebiet eine aktuelle Wachstumsrate für die Region abgeleitet werden, anhand derer der Rechner die Fallzahlentwicklung in den kommenden Tagen prognostizieren kann.

3. Prognose auf Basis eines regionalen Ausgangswerts: Durch die Eingabe der aktuellen Fallzahl zum Zeitpunkt des Prognosebeginns und der Bevölkerungszahl im Einzugsgebiet wird eine schnelle, regional fokussierte Prognose ermöglicht. Für die Prognose können unterschiedliche Wachstumsraten genutzt werden. Als mathematische Basis dient die bundesweite Entwicklung, die regional angepasst wird. Die Prognosebasis „gebietsbezogene Fallzahlen“ liefert eine noch stärker auf die Region zugeschnittene Prognose, benötigt aber detaillierteren Input.

Für eine bedienungsfreundlichere Nutzung und zur besseren Übersicht wurde die Prognose auf die Reiter „Prognoseparameter“ und „Prognoseergebnis“ aufgeteilt. Der Rechner wird täglich aktualisiert und steht auf der Seite www.zeq.de/covid-19 kostenfrei zur Verfügung.

Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, durch Angabe seiner E-Mail-Adresse automatisch informiert zu werden, wenn eine neue Version des Rechners verfügbar ist.

Der Rechner liefert Prognosen zu folgenden Planungsgrößen für ein Einzugsgebiet:

+ Fallzahlen im Einzugsgebiet

+ Fallzahlentwicklung pro Tag

+ Covid-19-Patientenzahlen Intensivstation

+ Covid-19-Patientenzahlen Normalstation

+ Voraussichtlicher Bedarf an ECMO-Behandlungsplätzen

+ Benötigte Schutzmasken zur Betreuung der Patienten

+ Personalbedarf pro 24h Intensivstationen

+ Personalbedarf pro 24h Normalstationen

Damit erhalten Krisenstäbe und Entscheider im Krankenhaus eine Orientierungshilfe für ihre Entscheidungen zum Personal- und Materialeinsatz in den kommenden Tagen und Wochen.

