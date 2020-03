ZEQ-COVID19-Szenariorechner zum Betten- und Personalbedarf verfügbar

Mannheim 18.03.2020 – ZEQ hat einen Szenario-Rechner zur Prognose des Betten- und Personalbedarfs in deutschen Krankenhäusern entwickelt und stellt diesen hier online zur Verfügung.

Die rasante Ausbreitung des Corona-Virus stellt das deutsche Gesundheitssystem innerhalb weniger Tage vor eine der größten Herausforderungen in seiner Geschichte. Zur Bewältigung der Krise bedarf es vor allem des Einsatzes der Ärzte und Pflegekräfte auf den Stationen. Aber es wird auch darauf ankommen, wie umsichtig dieser Einsatz und die Krise insgesamt gemanagt wird.

Um die Politik, Behörden und die Krankenhausmanager vor Ort dabei zu unterstützen, hat ZEQ einen Szenariorechner zum Strukturbedarf im Rahmen der COVID-19-Pandemie entwickelt und stellt diesen ab sofort hier täglich aktualisiert zur Verfügung.

Auf Basis der Daten der John Hopkins University zu den Fallzahlen in Deutschland prognostiziert der Rechner die Entwicklung der Pandemie in den nächsten drei Wochen für folgende Planungsgrößen:

+ Fallzahlen im Einzugsgebiet

+ Covid-19-Patientenzahlen Intensivstation

+ Covid-19-Patientenzahlen Normalstation

+ Voraussichtlicher Bedarf an ECMO-Behandlungsplätzen

+ Benötigte Schutzmasken zur Betreuung der Patienten

+ Personalbedarf pro 24h Intensivstationen

+ Personalbedarf pro 24h Normalstationen

Damit erhalten Krisenstäbe und Entscheider eine Orientierungshilfe für ihre Entscheidungen zum Personal- und Materialeinsatz in den kommenden Tagen und Wochen.

Hier finden Sie unseren COVID-19-Prognoserechner: https://bit.ly/2WpMVF4

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ZEQ AG

Herr Nico Kasper

Am Victoria-Turm 2

68163 Mannheim

Deutschland

fon ..: 0621/ 300 8 400

fax ..: 0621/ 300 8 4010

web ..: http://www.zeq.de

email : nico.kasper@zeq.de

ZEQ ist eine der führenden Unternehmensberatungen im Gesundheitswesen und steht für den Anspruch: „Für das beste Krankenhaus, das man sein kann“. Zu den Kunden gehören weit mehr als 500 Kliniken im deutschsprachigen Raum – darunter zahlreiche Universitätskliniken, Reha-Einrichtungen, Psychiatrien sowie große private und öffentliche Klinikverbünde. Vorrangiges Ziel ist es, deren Leistungsfähigkeit zu verbessern. Dazu bietet ZEQ Beratung in den Feldern Strategie, Prozesse, Wirtschaftlichkeit und Digitalisierung an. Das Leistungsspektrum wird durch Befragungen und das Seminarangebot im ZEQ Management Campus sowie auf der E-Learning-Plattform www.klinikcampus.de abgerundet. Seit 2014 erhält das Unternehmen in einer Studie von brand eins Wissen jedes Jahr aufs Neue die Auszeichnung „Beste Berater“ für die Branche Health Care.

