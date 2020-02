Touratech Katalog 2020 jetzt verfügbar

Rechtzeitig vor dem Saisonstart legt Touratech den Katalog 2020 vor. Das opulent ausgestattete Werk präsentiert eine riesige Auswahl an Produkten für Adventure Bikes

»Neue Ideen fürs Motorrad« – Der Touratech Slogan ist im Jahr des 30. Firmenjubiläumsaktueller denn je. Prallvoll mit innovativen Produkten eröffnet der über 800 Seiten starkeKatalog 2020 dem Motorradreisenden eine faszinierende Welt voller Abenteuer.

Für die aktuellen Shooting-Stars unter den Adventure Bikes wie Yamaha Ténéré 700 oder KTM790 Adventure findet sich ebenso ein riesiges Angebot an Parts wie für die Dauerbrenner derSzene, allen voran BMW R 1250 GS und Honda Africa Twin. Aber auch nicht ganz so verbreiteteReiseenduros wie die Tiger-Modelle von Triumph, die F-Baureihe von BMW, zahlreiche KTM-Modelle und die Suzuki V-Strom haben die Entwickler mit einem üppigen Zubehörsortimentbedacht.

Das Lieferprogramm von Touratech umfasst Alukoffersysteme der ZEGA Linie, Softgepäck,Protektoren, Sitzbänke, Windschilde, Fahrwerkskomponenten und zahlreiche Accessoires, die Adventure Bikern on- und offroad neue Horizonte des Machbaren eröffnen. Zahlreiche Innovationen Ein Highlight für die aktuelle Saison ist das brandneue Gepäcksystem ZEGA X für die BMW R 1250 GS, das sich eng um den Endschalldämpfer schmiegt. Ebenfalls neu im Alukoffersegment ist das Topcase XXL, das zwei Helmen Platz bietet und für zahlreiche Reiseenduros verfügbar ist. Stark ausgebaut wurde das Sortiment der hauseigenen Fahrwerkssparte Touratech Suspension. Highend-Federbeine, Gabelkartuschen, Tauschfedern und Lenkungsdämpfer sind jetzt für noch mehr Motorradmodelle in verschiedenen Varianten erhältlich. Spannende Neuheiten gibt es auch im Bereich der Fahrerausstattung.

Der neue Anzug Compañero »Summer Traveller« setzt einmal mehr Maßstäbe in den Bereichen Belüftung und Sicherheit. In Verbindung mit dem Regenanzug »Weather Traveller« wird er zu einem hoch funktionalen Ganzjahresanzug für anspruchsvolle Motorradreisende – dem »World Traveller«. Jetzt in mehreren Farbstellungen, unter anderem in Blau! Ebenfalls neu ist der Aventuro Traveller, der das Helmsortiment erweitert. Der modulare Klapphelm lässt sich spielend leicht für alle Einsätze von der Endurotour bis zur flotten Autobahnetappe konfigurieren. Spannende Stories

Seine unverwechselbare Optik und emotionale Leseransprache bezieht der Touratech Katalog durch die einzigartige Bildsprache. Neben detailreichen Studioaufnahmen gibt es zu fast allen Produkten großformatige Fotos, die im Einsatz auf den zahlreichen Testtouren entstanden sind. Der Touratech Katalog 2020 ist nicht nur eine fundierte Informationsquelle, er bietet auch jede Menge spannendes Lesefutter. Packende Reportagen berichten von einer Testtour auf den Schotterpisten des Piemont, vom Fotoshooting auf dem jüngsten Adventure Country Track (ACT) quer durch Italien oder von einer abenteuerlichen Reise von Salzburg nach Singapur. Gedruckt und digital Der Touratech Katalog 2020 ist ab sofort kostenlos erhältlich. Parallel steht eine Online-Variante mit einfacher Navigation und umfangreichen Funktionen wie Suche, Download und Sharing zur Verfügung.

Kostenlos zu bestellen oder als Online/Download Katalog unter https://www.touratech.de/katalog.html

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Touratech GmbH

Herr Alexander Schönborn

Auf dem Zimmermann 7-9

78078 Niedereschach

Deutschland

fon ..: 0772892791350

web ..: http://www.touratech.de

email : alex.schoenborn@easyvanlife.de

Touratech GmbH: Neue Ideen fürs Motorrad

Pressekontakt:

Touratech GmbH

Herr Alexander Schönborn

Auf dem Zimmermann 7-9

78078 Niedereschach

fon ..: 0772892791350

web ..: http://www.touratech.de

email : alex.schoenborn@touratech.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Soziale Phobie – Die Angst vor der Aufmerksamkeit desayo.de – führt im Onlineshop nun eine 3D Virtualisierung der Produkte ein