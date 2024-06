ZEQ erhält Ludwig-Erhard-Preis in Bronze für exzellente Organisationen

Mannheim/Berlin, 17. Juni 2024 – ZEQ, eine der führenden Beratungsunternehmen im Gesundheitswesen, wurde mit dem Ludwig-Erhard-Preis in Bronze ausgezeichnet.

Die spezialisierte Unternehmensberatung im Gesundheitswesen hat sich seit ihrer Gründung 2001 von einer kleinen Strategie- und Qualitätsmanagement-Beratung zu einer renommierten, im Markt bekannten Beratung mit heterogenem Leistungsangebot und über 45 Mitarbeitenden entwickelt. Die Kunden sind hauptsächlich Krankenhäuser aller Größen und Versorgungsstufen – von der kleinen, hoch spezialisierten Klinik bis hin zu Universitätskliniken. Das Leistungsspektrum und das Know-how der Mitarbeitenden werden orientiert an den Markterfordernissen und der Nachfrage kontinuierlich weiterentwickelt. So hat das 2023 dazugewonnene Kompetenzfeld Technologiemanagement bereits im ersten Jahr herausragende Projekterfolge erzielt. Die Agilität und die proaktive Befriedigung der Kundenbedürfnisse sieht ZEQ als Chance und Pflicht zugleich, dynamisch und modern zu bleiben. Daher steht die Beratung für aktive Vorwärtsstrategien anstelle von defensiven Optimierungsversuchen mit Standardlösungen.

+++ZEQ erhält Ludwig-Erhard-Peis in Bronze+++

ZEQ hat sich durch die exzellente Beratung im Gesundheitswesen und die Entwicklung nachhaltiger Strategien zur Verbesserung der Patientenversorgung hervorgetan und nun den Ludwig-Erhard-Peis in Bronze erhalten. Der jährlich von einer unabhängigen Jury vergebene Preis zeichnet Unternehmen aus, die sich durch besondere Qualität hervorheben.

Die Jury lobte insbesondere den ganzheitlichen Beratungsansatz und die Fähigkeit, maßgeschneiderte Lösungen für die individuellen Herausforderungen der Kunden zu entwickeln. Durch die Kombination von fundierter Branchenkenntnis und innovativen Methoden gelingt es ZEQ, nachhaltige Verbesserungen in der Gesundheitsversorgung zu erzielen. Gleichzeitig führen die systematische Personalgewinnung unter Beteiligung des Vorstands sowie der strukturierte Onboarding-Prozess zum Aufbau eines hoch spezialisierten, interdisziplinären Teams.

+++“Diese Auszeichnung motiviert uns“+++

„Wir sind überaus stolz auf diese Anerkennung“, sagt Vorstand Dr. Christian Bamberg. „Diese Auszeichnung bestätigt unsere kontinuierlichen Bemühungen, exzellente Leistungen zu erbringen und innovative Lösungen für unsere Kunden im Gesundheitssektor zu entwickeln. Unser Dank gilt allen Mitarbeitenden, die durch ihr Engagement und ihre Expertise diesen Erfolg möglich gemacht haben.“

„Diese Auszeichnung motiviert uns, unsere Innovationskraft und unser Engagement für das beste Krankenhaus, das man sein kann, weiter zu stärken“, ergänzt Vorstandskollege Rüdiger Herbold.

Weitere Informationen zu ZEQ und den Beratungsfeldern finden Sie unter www.zeq.de.

Die Initiative Ludwig-Erhard-Preis vergibt den ältesten und hochwertigsten deutschen Excellence-Preis. Die Auszeichnung würdigt herausragende, ganzheitliche Managementleistungen von Unternehmen, die systematisch an der Weiterentwicklung ihrer Strukturen arbeiten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.ilep.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ZEQ AG

Herr Nico Kasper

Am Victoria-Turm 2

68163 Mannheim

Deutschland

fon ..: 0621/ 300 8 400

fax ..: 0621/ 300 8 4010

web ..: http://www.zeq.de

email : nico.kasper@zeq.de

ZEQ ist eine der führenden Unternehmensberatungen für Krankenhäuser, Psychiatrien und Rehakliniken. Zu den Kunden gehören über 600 Kliniken im deutschsprachigen Raum – darunter zahlreiche Universitätsklinika sowie große private und öffentliche Klinikverbünde. Vorrangiges Ziel ist es, jedes Krankenhaus zur jeweils möglichen maximalen Performance zu begleiten und dadurch den Markenkern „Für das beste Krankenhaus, das man sein kann“ in jedem Projekt zu realisieren. Dazu bietet ZEQ Leistungen in den Kompetenzfeldern Strategie, Wirtschaftlichkeit, Prozesse, Digitalisierung, Arbeitgeberattraktivität und Technologiemanagement an. ZEQ wurde für die Branche Healthcare mehrfach ausgezeichnet – zuletzt als Hidden Champion Healthcare 2024/25.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden

Pressekontakt:

ZEQ AG

Herr Nico Kasper

Am Victoria-Turm 2

68163 Mannheim

fon ..: 01573/ 300 8 402

web ..: http://www.zeq.de

email : nico.kasper@zeq.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

PECURIA stattet Treuhandkonto für Mietausfallsicherheit mit 1 Million Euro in bar aus Gold und Kupfer – Lieblinge der Investoren