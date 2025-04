Fachschule für Technik Kassel e.V.: Zukunft gestalten mit Weiterbildung und modernen Räumlichkeiten

Seit über sieben Jahrzehnten ist die Fachschule für Technik Kassel e.V. (FTK) eine feste Größe in der Bildungslandschaft Nordhessens. Bereits am 9. Mai 1950 wurde die damalige ‚Abendschule für Technik‘ unter der Leitung von Dr. Friedrich Schwank eröffnet und integrierte sich in die Volkshochschule Kassel. Noch im Gründungsjahr starteten 120 Teilnehmer ihre Ausbildung zum Werkmeister und Techniker, die vor allem für die Maschinenbau- und Elektroindustrie qualifizierten.

Seit den Anfängen hat sich die FTK kontinuierlich weiterentwickelt und zählt heute zu den führenden Anbietern für Aus- und Weiterbildung in der Industrie. Die Schule bietet in Kooperation mit der IHK Kassel sowie zahlreichen Industrieunternehmen ein umfassendes Programm an Meisterlehrgängen und Fachkursen. Die Fachschule ist durch Weiterbildung Hessen zertifiziert, was die hohe Qualität der Bildungsangebote unterstreicht.

Kursangebote für die Fachkräfte von morgen

Das aktuelle Leistungsangebot für 2025/2026 umfasst ein breites Spektrum an Weiterbildungsmöglichkeiten. Dazu zählen:

Industriemeister Metall, Elektrotechnik, Mechatronik und Logistik in Vollzeit, Teilzeit und im Schichtmodell

Technische Fachwirte und Betriebswirte

Fachkurse im Qualitätsmanagement mit Abschlüssen als QM-Fachkraft, QM-Beauftragter und Qualitätsmanager

AEVO-Ausbilderkurse in Vollzeit und online

Grundlagenkurse in Mathematik und Physik

Digitale Lernumgebung und moderne Ausstattung

Seit 2017 befindet sich die FTK in der Gobietstraße 13 in Kassel-Waldau, zentral gelegen im Gebäude des IHK-Prüfungszentrums. Die acht Unterrichtsräume sind modern ausgestattet, klimatisiert und bieten eine lernfreundliche Atmosphäre. Aufenthaltsräume mit Teeküchen ermöglichen den Teilnehmern eine angenehme Pausengestaltung. Die Digitalisierung der Räumlichkeiten sorgt für zeitgemäßen Unterricht und hohen Komfort.

Menschen im Mittelpunkt

Die Philosophie der FTK stellt den Menschen in den Fokus. Der persönliche Lernerfolg steht über wirtschaftlichen Interessen, und die hohe Zufriedenheit der Teilnehmenden bestätigt dieses Konzept. Das engagierte Team um Schulleiter Daniel Pfeil und Stellvertreterin Regine Lang legt Wert auf praxisnahe Bildung und individuelle Förderung.

Jetzt informieren und weiterbilden

Interessierte können sich auf der Website www.ftk-kassel.de über das umfassende Angebot informieren und einen persönlichen Beratungstermin vereinbaren. Starten Sie jetzt Ihre Karriere in der Technik und gestalten Sie Ihre Zukunft mit der Fachschule für Technik Kassel e.V.

www.ftk-kassel.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Fachschule für Technik Kassel e. V.

Frau Olga Koch

Gobietstraße 13

34123 Kassel

Deutschland

fon ..: 056157445345

web ..: https://www.ftk-kassel.de/

email : o.koch@ftk-kassel.de

Fachschule für Technik Kassel e.V. – Bildung für die Zukunft

Die Fachschule für Technik Kassel e. V. ist eine renommierte Bildungseinrichtung, die sich seit 1950 auf die berufliche Weiterbildung spezialisiert hat. Sie bietet praxisnahe Qualifikationen für Fachkräfte in technischen Berufen und unterstützt Unternehmen in der Region bei der Weiterentwicklung ihrer Mitarbeitenden.

Pressekontakt:

Fachschule für Technik Kassel e. V.

Frau Olga Koch

Gobietstraße 13

34123 Kassel

fon ..: 056157445345

email : o.koch@ftk-kassel.de

