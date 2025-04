FRENZEL belebt die Außengastronomie 2025: Neuer Tischaufsteller für Rosé Spritz & Tonic

Wuppertal, 8. April 2025

Mit dem Start der Frühjahrs- und Sommersaison stellt FRENZEL der Gastronomie einen wirkungsvollen Verkaufshelfer zur Verfügung: einen doppelseitigen, wetterfesten Tischaufsteller, der gezielt zwei beliebte Mixgetränke inszeniert – FRENZEL Rosé Spritz und FRENZEL Tonic.

Die Tischaufsteller bieten einen hohen Wiedererkennungswert und eignen sich hervorragend zur Integration in bestehende Getränke- und Aktionskarten.

Ziel der Maßnahme ist es, Gastronomiebetrieben einen kostenfreien, visuell überzeugenden Impulsgeber an die Hand zu geben, der unmittelbar am Point of Sale zur Absatzsteigerung beiträgt – unabhängig von der Verfügbarkeit des Servicepersonals.

Produkte im Fokus – gezielte Sichtbarkeit am Tisch

Beim Aufklappen des hochwertigen Tischaufstellers entfaltet sich eine differenzierte Produktinszenierung.

Ihre Vorteile auf einen Blick

* Spontane Bestellimpulse ohne Personalinteraktion

* Attraktive Marge durch Sommergetränke mit hohem Deckungsbeitrag

* Hochwertiges Material für den Außeneinsatz

* Kostenfreier Versand des Aufstellers an Gastronomiebetriebe – nur solange Vorrat reicht.

Transparente Angebotsbedingungen für Gastronomiebetriebe

Die kostenfreie Bereitstellung des Tischaufstellers erfolgt im Rahmen einer Marketingaktion von Johannes Frenzel. Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Aufsteller ist limitiert. Eine Bereitstellung erfolgt ausschließlich für gewerbliche Gastronomiebetriebe innerhalb Deutschlands. FRENZEL behält sich vor, Großabnehmer oder Zwischenhändler vom Angebot auszuschließen. Jetzt bestellen – solange verfügbar: bestellung@frenzel.com.

Sichern Sie sich einen der limitierten FRENZEL-Tischaufsteller für Ihre Außengastronomie – ideal für die Frühjahrssaison und Sommerzeit 2025.

Telefonisches Beratungsgespräch: 0202/2541473

www.frenzel.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Johannes Frenzel | frenzel.drinks

Herr Johannes Frenzel

c/o Codeks, Moritzstraße 14

42117 Wuppertal

Deutschland

fon ..: +492022541473

web ..: https://frenzel.com

email : info@frenzel.com

FRENZEL ist ein innovatives Start-up, das sich mit Leidenschaft der Herstellung hochwertiger Liköre widmet. Unser Anspruch: Jede Flasche soll ein Erlebnis sein – authentisch, modern und voller Charakter.

Mit dem FRENZEL Grapefruit haben wir ein Produkt geschaffen, das mit seinem fruchtig-herben Geschmack und fein abgestimmten Destillaten sowohl Kenner als auch Neugierige begeistert. Ob pur auf Eis, als erfrischender Aperitif oder Digestif, in Spritz-Varianten oder Signature-Cocktails – FRENZEL Grapefruit steht für moderne Barkultur und unkomplizierten Genuss.

Sein einzigartiges Profil macht ihn zum Höhepunkt jeder Getränkekarte, während Design und Farbigkeit am Point of Sale echte Blickfänger sind. Perfekt, um die letzten Sommertage stilvoll ausklingen zu lassen – oder um jedem Tag einen Hauch von Sonne zu verleihen.

„Genuss hat Stil – und Stil kennt sein Maß.“

Wir stehen für verantwortungsbewussten Alkoholgenuss – ab 18 Jahren.

? Jetzt entdecken unter www.frenzel.com – inklusive Rezeptideen & POS-Materialien für Handel und Gastronomie.

Vertrieb aktuell nur für Deutschland.

