Dr. Hartmut Frenzel – Neuer Blogbeitrag zur Vorsorgekartei

Dr. Hartmut Frenzel, publiziert einen neuen, aufschlussreichen Blogbeitrag zum Thema der Vorsorgekartei.

Wuppertal, 07.07.2023

Dr. Frenzel setzt Maßstäbe

Seit April 1996 bietet Dr. Hartmut Frenzel erstklassige beratende Leistungen in den Bereichen der betrieblichen Sicherheit (Arbeitsschutz, Brandschutz, Datenschutz, Gefahrgut, Umweltschutz …). Das Leitbild des Unternehmens basiert auf drei Kernwerten – Kundenorientierung, Beratungsqualität und Nachhaltigkeit. Dr. Hartmut Frenzel setzt diese Werte als solide Grundlage für seine Leistungen, mit dem Ziel einer nachhaltigen und effektiven Unternehmensentwicklung seiner Kunden. Der in Wuppertal ansässige Unternehmensberater trägt durch hochwertige Informationen und zielgerichtete Beratungen zur Stabilität und Wachstum der Unternehmen bei. Kundenorientierung ist das Herzstück der Organisationskultur von Dr. Hartmut Frenzel. Die maßgeschneiderte Beratung und die effektive Nutzung von Ressourcen tragen dazu bei, den Erfolg der Kunden zu gewährleisten und gleichzeitig eine hohe Qualität der Beratung aufrechtzuerhalten.

Neuer Blogbeitrag bringt Licht ins Dunkle

Heute veröffentlichte Dr. Hartmut Frenzel einen Blogbeitrag zum Thema „Vorsorgekartei“ auf der firmeneigenen Website. Dieser Beitrag liefert wertvolle Einblicke in die Arbeitsschutz- und Datenschutzaspekte, die durch die korrekte Führung einer Vorsorgekartei nach der Arbeitsmedizinischen Vorsorgeverordnung (ArbMedVV) stehen. Nichtbeachtung dieser Aspekte kann zu Sanktionen führen, daher ist korrektes und effizientes Pflegen der Vorsorgekartei unverzichtbar.

Newsletter

Dr. Hartmut Frenzel bietet einen kostenlosen Newsletter an, „Sprechen wir über Compliance!“. Mit regelmäßigen relevanten Informationen werden die Unternehmer unterstützt, Compliance in ihr Geschäftsmodells zu integrieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. Hartmut Frenzel | Trusted Advisor

Herr Dr. Hartmut Frenzel

Fuhlrottstr. 15

42119 Wuppertal

Deutschland

fon ..: 01602912140

web ..: https://dr-frenzel.com/die-korrekte-fuehrung-der-vorsorgekartei/

Dr. Hartmut Frenzel steht für höchste Qualität, Kundenorientierung und Nachhaltigkeit. Seit 1996 bieten wir kompetente Lösungsansätze und maßgeschneiderte Beratung für unsere Klienten an. Mit Sitz in Wuppertal sind wir Ihr Ansprechpartner, wenn es um kompetente Beratung geht. Mit unserer Ausrichtung auf Compliance-Themen sind wir stets am Zahn der Zeit und bieten zukunftssichere Lösungen für Ihre Unternehmungen. Lassen Sie uns gemeinsam über Compliance sprechen und Ihr Unternehmen in die Zukunft führen.

