Proaktive Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz: Dr. Hartmut Frenzel zeigt Wege zur Wunschvorsorge auf

Wuppertal, 9. Juni 2023 – Die Arbeitswelt ist in stetem Wandel und die Anforderungen an die Beschäftigten nehmen zu.

In diesem Kontext wird die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter immer wichtiger. Diesem essenziellen Thema hat sich Dr. Hartmut Frenzel in seinem neuen Blog-Beitrag „Proaktive Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz: Fokus auf die Wunschvorsorge“ gewidmet.

Die Arbeitswelt im Wandel und steigende Anforderungen

Unfälle und Krankheiten am Arbeitsplatz resultieren jährlich in beträchtlichen finanziellen und sozialen Kosten für Unternehmen, Mitarbeiter und die Gesellschaft insgesamt. In Anbetracht dieser Tatsache wird die intensive Auseinandersetzung mit proaktiver Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz immer dringender. In seinem Blog-Beitrag wirft Dr. Frenzel einen detaillierten Blick auf das Thema Wunschvorsorge. Er unterstreicht die Notwendigkeit der aktiven Nutzung dieses Instruments.

Dr. Frenzel weist darauf hin, dass die klassischen betrieblichen Gesundheitsvorsorgeprogramme, die in der Regel nur die gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchungen umfassen, nicht mehr ausreichend sind. Die moderne Arbeitswelt erfordert ein Umdenken in Richtung proaktiver Gesundheitsmaßnahmen.

Wunschvorsorge als Teil der proaktiven Gesundheitsvorsorge

Der Blogbeitrag „Proaktive Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz: Fokus auf die Wunschvorsorge“ ist ab sofort online auf der Website von Dr. Hartmut Frenzel unter folgendem Link abrufbar: https://dr-frenzel.com/proaktive-gesundheitsvorsorge-am-arbeitsplatz/. Sowohl Arbeitgeber als auch Beschäftigte können hier Informationen zum Thema Wunschvorsorge am Arbeitsplatz finden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. Hartmut Frenzel | Trusted Advisor

Herr Dr. Hartmut Frenzel

Fuhlrottstr. 15

42119 Wuppertal

Deutschland

fon ..: 01602912140

web ..: https://dr-frenzel.com

Seit 1996 ist Dr. Hartmut Frenzel mit seinem Unternehmen in Wuppertal als Berater für betriebliche Sicherheit, Baustellensicherheit und Managementsysteme tätig. Mit langjähriger Erfahrung und Expertise unterstützt er Unternehmen dabei, die betriebliche Gesundheit und Sicherheit nachhaltig und exzellent zu gestalten. Dabei setzt Dr. Frenzel auf nachhaltige Beratung, zukunftsweisende Konzepte und praxisorientierte Lösungen, um sowohl für seine Kunden als auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die bestmöglichen Arbeitsbedingungen und Gesundheitsmaßnahmen zu entwickeln.

