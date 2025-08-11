Bilder mit ChatGPT 5: Die geheime 8-Baustein-Formel aus dem Bestseller-Guide

Neues Buch von Florian Knust zeigt, wie jeder in Minuten beeindruckende KI-Bilder erstellt – auch ohne Technik-Wissen.

Hamburg, 11. August 2025 – Worte eingeben, auf „Senden“ klicken – und wenige Sekunden später erscheint ein atemberaubendes Bild. Was für viele nach Zauberei klingt, ist mit ChatGPT 5 Realität. Im neuen Buch „Super Bilder mit ChatGPT“ verrät Autor Florian Knust die geheime 8-Baustein-Formel für perfekte Prompts und liefert über 150 getestete Masterprompts für sofortige Ergebnisse.

„Die meisten wissen nicht, wie viel Potenzial in der neuen Bildfunktion von ChatGPT 5 steckt – und wundern sich dann, warum ihre KI-Bilder aussehen wie Kartoffeln mit Farbfilter,“ sagt Knust augenzwinkernd. „Mit der richtigen Prompt-Struktur kann jeder Bilder erstellen, die aussehen, als wären sie von Profis gemacht.“

Der Inhalt in Kürze:

* Die 8-Baustein-Formel: Schritt-für-Schritt-Anleitung für Prompts, die wirken

* 150+ sofort einsetzbare Masterprompts – von Fotorealismus über Comic-Stile bis Branding

* Exklusive Super-Bilder-App mit Klick-Prompts und Prompt-Baukasten

* Praxiswissen aus 1.000+ Workshop-Teilnehmern – sofort umsetzbar

* Funktioniert auch mit der kostenlosen Version von ChatGPT 5

Das Buch richtet sich an Kreative, Unternehmer, Marketing-Profis und alle, die ohne Photoshop-Kenntnisse beeindruckende Bilder für Social Media, Präsentationen oder private Projekte erstellen möchten.

Über den Autor:

Florian Knust ist Mitgründer von CleverMangos.de, Co-Autor des „ChatGPT Praxishandbuchs“ und gefragter Trainer für KI-Anwendungen. Mit praxisnahen Methoden und einer Portion Humor bringt er komplexe KI-Themen auf den Punkt.

Verfügbarkeit:

„Super Bilder mit ChatGPT – Der Super Guide mit 150+ Masterprompts“ ist ab sofort als Taschenbuch und als Kindle Edition erhältlich: https://amzn.to/45u0xRE

