WMG eröffnet Rudelstore in der Wolfsburger Innenstadt

Servicepoint und Pop-up-Store mit VfL Wolfsburg und jungen Gründer*innen

Wolfsburg, 09.08.2025 – Die neue Schaufensterbeklebung in der Porschestraße 37 hat in den letzten Wochen bereits die baldige Eröffnung des „Rudelstore“ in der Wolfsburger Innenstadt angedeutet. Nun wurde der Pop-up-Store der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG), der City-Services mit dem Verkauf von Produkten des VfL Wolfsburg und junger Wolfsburger Gründer*innen von Hej Skat, Highbro und PablocreationDE verbindet, offiziell im Beisein aller Partner*innen, Politik und Verwaltung eröffnet. Aktuell wird der Rudelstore dienstags bis freitags 13 bis 18 Uhr und samstags 11 bis 14 Uhr geöffnet sein.

„Das gemeinsame Pop-up-Konzept des Rudelstores punktet in mehrfacher Hinsicht und vereint verschiedene Zielsetzungen der WMG. Neben einer Aktivierung einer zentralen Ladenfläche in der Innenstadt, bietet der Store ein gefragtes Serviceangebot für Innenstadtbesucher, macht die vielseitigen Sortimente verschiedener junger Gründer*innen sichtbar und holt den VfL Wolfsburg zurück in die Innenstadt“, erklärt Wirtschaftsdezernent und WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer.

Im Rudelstore wird es neben Informationen auch eine Servicestation mit Schließfächern für Einkäufe, einer Hundetrinkstation, Lademöglichkeiten für Smartphones und eine Spielecke für Kinder geben. Abgerundet wird das Konzept mit dem Verkauf eines ausgewählten Sortiments an Produkten vom VfL Wolfsburg, Hej Skat, Highbro und PablocreationDE. Das Sortiment des VfL Wolfsburg umfasst Fanartikel wie u.a. Trikots, Bälle, Tassen, Trinkflaschen, Caps und Schals. Hej Skat bietet vor allem nachhaltige Mode für Kinder und Erwachsene sowie Accessoires an. Highbro fokussiert sich auf Mode für große Teenager und Herren bis 2,20m Körpergröße und PablocreationDE offeriert seine neueste Streetware-Kollektion.

Michael Meeske, Geschäftsführer der VfL Wolfsburg Fußball GmbH, sagt: „Wir sind ausgesprochen froh, Teil des Rudelstore-Konzepts zu sein. Die zentrale Lage in der Innenstadt bietet eine hervorragende Möglichkeit, noch näher an unsere Fans heranzurücken und ihnen ein ausgewähltes Sortiment direkt vor Ort anzubieten. Gerade im Jubiläumsjahr zum 80-jährigen Bestehen des VfL Wolfsburg ist es uns ein besonderes Anliegen, neue Wege zu gehen und unsere Präsenz in der Stadt weiter zu stärken. Dieses Projekt passt hervorragend zu unserem Anspruch, den VfL erlebbar zu machen – mitten im Herzen von Wolfsburg.“

„Ich bin freue mich auf den Start des Rudelstores und bin der WMG sehr dankbar, Teil dieses großartigen Konzepts zu sein. Besonders gespannt bin ich, wie mein Sortiment bei den Besucherinnen und Besuchern der Innenstadt ankommt“, ergänzt Daniela Müller, Gründerin von Highbro.

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

