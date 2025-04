Kunterbunter Kindersamstag 2025 in der Wolfsburger Innenstadt

Maskottchenparade und Tombola als besondere Highlights

Wolfsburg, 22.04.2025 – Am Samstag, 4. Mai 2025, veranstaltet die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) zum achten Mal den Kunterbunten Kindersamstag in der Wolfsburger Innenstadt. Von 11 bis 18 Uhr gibt es für Kinder jeden Alters ein buntes Spiel- und Unterhaltungsprogramm.

„Beim Kunterbunten Kindersamstag heißt es ,Spielen, ausprobieren und einfach Spaß haben!‘. Mit der diesjährigen Auflage der Veranstaltung setzen wir das Erfolgskonzept der letzten Jahre fort und bieten Anlass für einen erlebnisreichen Besuch der Wolfsburger Innenstadt, bei dem die kleinen Gäste ganz im Fokus stehen“, verspricht Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG. „Ein besonderer Dank gilt unseren Partnern – der Neuland und der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg sowie vielen anderen -, ohne die diese Veranstaltung in der Form nicht umsetzbar wäre.“

Die Besucherinnen und Besucher können sich auf zahlreiche kostenfrei nutzbare Angebote zum Ausprobieren und Mitmachen wie Hüpfburgen, Bungee Run, Riesenbausteine, eine Rollenrutsche, einen Kletterturm und Kinderschminken freuen. Bei der über 20 Meter langen Hindernislaufbahn mit Riesenrutsche können die Kleinen ihre Beweglichkeit und Schnelligkeit testen. Besonderes Highlight ist die Maskottchenparade mit den Figuren der beliebten Kinderserie „PAW Patrol“, die ihre kleinen Fans nicht nur auf der Bühne, sondern auch hautnah als Walk Act begeistern. Bei einer wohltätigen Tombola gibt es unter anderem ein Fahrrad, einen Schulranzen und Tageskarten für regionale Attraktionen zu gewinnen. Ein Los kostet zwei Euro. Die Erlöse der Tombola kommen der ambulanten Kinderhospizarbeit des Hospizarbeit Region Wolfsburg e. V. zugute. Für das leibliche Wohl stehen verschiedene Cateringstände bereit.

