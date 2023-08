Kunterbunter Kindersamstag in der Innenstadt

Maskottchenparade und Flugsimulator als besondere Highlights

Wolfsburg, 24.08.2023 – Am Samstag, 2. September 2023, veranstaltet die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) zum sechsten Mal den Kunterbunten Kindersamstag in der Wolfsburger Innenstadt. Von 11 bis 18 Uhr gibt es für Kinder jeden Alters ein buntes Spiel- und Unterhaltungsprogramm.

„Der Kunterbunte Kindersamstag ist jedes Jahr ein großes Fest für unsere kleinen Gäste. Die vielfältigen Aktionen garantieren Spaß für Groß und Klein und bieten eine tolle Gelegenheit für einen Innenstadtbesuch mit der ganzen Familie“, verspricht Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG.

Die Gäste können sich auf zahlreiche kostenfrei nutzbare Angebote wie Bungee Run, Hüpfburgen, Riesenbausteine, eine Rollenrutsche und einen Kletterturm freuen. Insgesamt werden zahlreiche Spielmodule, Mitmachaktionen und ein Bühnenprogramm angeboten. Bei einer Tombola gibt es neben einer Nintendo Switch als Hauptgewinn noch viele weitere attraktive Preise zu gewinnen wie ein Laufrad oder Eintrittskarten für das phaeno, den Tierpark Essehof oder den Serengeti-Park. Ein Los kostet zwei Euro. Der Erlös geht an die Villa Bunterkund des Klinikums Wolfsburg sowie an die Villa Kunterbunt der Lebenshilfe Wolfsburg. Besondere Highlights sind der Flugsimulator mit kostenlosem Eintritt sowie eine Maskottchenparade. Dabei werden Petterson und Findus, Wickie, Biene Maja, Mario, das Sandmännchen und viele weitere ihre kleinen Fans nicht nur um 11 Uhr auf der Bühne, sondern auch als Walk Act hautnah begeistern. Fotoaktionen mit den Besucherinnen und Besuchern sowie ein Wettrennen um 15 Uhr mit anschließender Siegerehrung sind weitere Höhepunkte. Für das leibliche Wohl stehen verschiedene Cateringstände bereit.

Der Kunterbunte Kindersamstag wird mit Unterstützung der NEULAND Wohnungsgesellschaft mbH, der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg, der City Galerie, momento by Der Schmidt – Reisen ab Braunschweig.de und vielen weiteren Partnern durchgeführt.

