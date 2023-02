Events in der Wolfsburger Innenstadt und im Allerpark 2023

Veranstaltungsprogramm der WMG

Wolfsburg, 08.02.2023 – 2023 erwartet die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger sowie Gäste der Stadt ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm in der Innenstadt und im Allerpark. Über das ganze Jahr hinweg organisiert die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) gemeinsam mit verschiedenen Partnern beliebte und teils neue Veranstaltungsformate für Groß und Klein.

„Unsere Events und Aktionen bieten in diesem Jahr wieder abwechslungsreiche Anlässe für einen Besuch unserer Innenstadt. Mit unseren unterschiedlichen Veranstaltungsformaten schaffen wir Erlebnisse für jedes Alter und jeden Geschmack“, erklärt Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG. „Ein besonderer Dank gilt unseren Kooperationspartnern und Sponsoren für ihre Unterstützung sowie die teils schon langjährige und stets gute Zusammenarbeit.“

Spectaculum Wolfsburg – Mittelaltermarkt mit verkaufsoffenem Sonntag

Am 31. März 2023 startet die WMG das Veranstaltungsjahr mit einem Mittelaltermarkt in der Wolfsburger Fußgängerzone. Abschließen wird der Markt am 2. April 2023 mit dem ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres.

Weinprobe in der Porschestraße

Vom 4. bis zum 6. Mai 2023 können sich Weinliebhaber auf das Weinfest auf dem Hugo-Bork-Platz freuen. Winzer Eric Dorst schenkt gemeinsam mit seinen Partnern edle Tropfen aus – vom Rotwein bis hin zu leichten Sommerweinen gibt es viel zu probieren.

Auto- und Zweiradmeile

Am 3. Juni 2023 veranstaltet die WMG die beliebte Auto- und Zweiradmeile in der Wolfsburger Innenstadt. Neue Ausstellungsstücke und Mitmach-Aktionen rund um das Thema Mobilität garantieren Spaß für die ganze Familie.

Summer in the City

Mit der Sommerinszenierung „Summer in the City“ lädt die WMG vom 8. bis zum 18. Juni 2023 wieder zum sommerlichen Verweilen mitten in der Porschestraße ein. Liegestühle, Palmen und Cocktails sowie ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm sorgen für sommerliche Atmosphäre in der Wolfsburger Innenstadt.

Jazz & more

Jazz- und Bluesfreunde können sich auch 2023 wieder auf stimmungsgeladene Live-Musik in der Wolfsburger Innenstadt freuen. Vom 1. Juli bis zum 5. August 2023 bietet die WMG mit der traditionellen Konzertreihe Jazz & more jeden Samstag kostenfreien Musikgenuss auf der Bühne auf dem Hugo-Bork-Platz.

Kinoerlebnis am Allersee

Nach dem großen Erfolg in den vergangenen zwei Jahren veranstaltet die WMG auch 2023 wieder das beliebte Open-Air-Kino am Allersee. Am 18. und 19. August 2023 sowie am 25. und 26. August 2023 erwartet Kinofans ein einzigartiges Kinoerlebnis unter freiem Himmel.

Kunterbunter Kindersamstag

Am 2. September 2023 kommen Kinder beim Kunterbunten Kindersamstag auf ihre Kosten. Die mittlere Porschestraße verwandelt sich in eine große Spielwiese mit zahlreichen Mitmach-Stationen.

Wiesngaudi und Shopping-Sonntag im Herbst

Vom 29. September bis zum 8. Oktober 2023 bietet das Wolfsburger Oktoberfest, ausgerichtet vom Braunschweiger Festwirt Thomas Bronswyk, wieder bayrische Spezialitäten, musikalische Unterhaltung und Aktionen unter dem Glasdach. Am 1. Oktober 2023 findet zudem ein verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt statt.

Wolfsburger Streetfood Drink & Music Festival mit verkaufsoffenem Sonntag

Kulinarische Vielfalt bietet das erstmals stattfindende Streetfood-Festival in der Porschestraße vom 1. bis zum 5. November 2023. Ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm sorgt für Unterhaltung. Begleitet wird das Event von einem verkaufsoffenen Sonntag am 5. November 2023.

Wolfsburger Weihnachtsmarkt

Das Veranstaltungsjahr klingt traditionell mit dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt aus. Vom 27. No-vember bis zum 29. Dezember 2023 lädt die WMG zum Schlendern, Schlemmen und gemütlichen Beisammensein in die Porschestraße ein.

Einen Überblick über alle Veranstaltungen in Wolfsburg bietet der Veranstaltungskalender unter www.wolfsburg-erleben.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Katharina Preihs

Porschestraße 2

38440 Wolfsburg

Deutschland

fon ..: 053618999456

web ..: http://www.wmg-wolfsburg.de

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

