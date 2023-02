Cloud ERP myfactory in Version 7.3 verfügbar

Neben zahlreichen Neuerungen und Verbesserungen in ERP, PPS, CRM und Finanzbuchhaltung liefert die Version 7.3 auch neue Digitalisierungstemplates für kleine und mittlere Unternehmen.

München, Februar 2023 – Eine Cloud-Lösung wie myfactory wird kontinuierlich erweitert und verbessert. Insgesamt sind rund 1.600 Neuerungen und Verbesserungen in myfactory 7.3 enthalten.

Umfassende Neuerungen in Release 7.3

Im PPS-Bereich wartet myfactory 7.3 unter anderem mit Neuerungen wie der prozessgesteuerten Ablaufdurchführung sowie der Auswertung der Ressourcenauslastung auf. PPS-Rückmeldungen können nun einfach per Tablet erfolgen. Weitere wichtige Erweiterungen betreffen das Modul Finanzbuchhaltung wie beispielsweise der neue Assistent für Abgrenzungsbuchungen, neue Möglichkeiten zur Verwaltung von Offenen Posten mit Sachkonten oder der neue Assistent zum Verrechnen von Offenen Posten zwischen Debitoren- und Kreditorenkonten. Das ERP-Modul unterstützt nun Teilrechnungen mit Ausweis in Schlussrechnungen und ermöglicht die direkte Erzeugung von Einkaufsbelegen aus dem Artikelstamm. Darüber hinaus erfolgte ein Relaunch der Amazon-Schnittstelle, über die myfactory mit dem Online-Marktplatz kommuniziert und Daten austauscht. Das beliebte Shop-Template „Highrise“ ermöglicht jetzt den Verkauf von individuell gestalteten Gutscheinen im Webshop und die rechtskonforme Einbindung von Google Webfonts. Ergänzt wurde außerdem die mobile Business-Suche, die per Smartphone Zugriff auf den gesamten Datenbestand in myfactory bietet. Am Point of Sale unterstützt myfactory Handelssets, Varianten, Chargen und Seriennummern in der Kasse. Auch in punkto Sicherheit bietet Version 7.3 Neuerungen: E-Mail-Postfächer in myfactory werden per 2-Faktor-Authentifizierung oder mit dem sicheren OAuth-Verfahren geschützt.

Digitalisierung und Prozessoptimierung

Ein Highlight der Version 7.3. ist die Ausweitung der Digitalisierungstemplates. Bei den myfactory Digitalisierungstemplates handelt es sich um fertige und dennoch anpassbare Webportale, über die externe Unternehmen oder Personen Zugriff auf das myfactory Cloud ERP erhalten und die so eine einfachere und schnellere Zusammenarbeit ermöglichen. Das Template Terminangebote vereinfacht beispielsweise die Vergabe von Terminen an externe Kontakte. Mit dem Vertreterportal unterstützt myfactory Außendienstmitarbeiter beim Vertrieb und das Kundenportal ermöglicht Unternehmenskunden den Zugriff auf weiterführende Informationen zu gekauften Artikeln, die Option Serviceanfragen zu stellen oder auch einen gekauften Artikel erneut zu bestellen. Die Digitalisierungstemplates sorgen mit ihren Selfservice-Elementen für effizientere Abläufe sowie Produktivitätsgewinne und ermöglichen damit neue Wege der Kundenbindung. Wo früher telefonische Abstimmungen oder die persönliche Informationsbereitstellung erforderlich waren, greifen nun effiziente digitale Prozesse.

myfactory Cloud ERP

myfactory ist eine von Beginn an als Cloud-Lösung konzipierte Business Software. Der breite Funktionsumfang reicht von ERP und Produktionsplanung und -steuerung (PPS) über CRM und Finanzbuchhaltung bis hin zum integrierten eCommerce. Zugeschnitten speziell auf die Anforderungen kleiner und mittlerer Unternehmen aus Produktion, Handel und Dienstleistung, stehen dem Anwender schnittstellenlos alle Unternehmensdaten in Echtzeit zur Verfügung.

