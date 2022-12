Halbzeit für den Wolfsburger Weihnachtsmarkt

Vielfältiges Programm lockt zahlreiche Besucherinnen und Besucher

Wolfsburg, 12.12.2022 – Seit mittlerweile drei Wochen können die Besucherinnen und Besucher das bunte und vielfältige Angebot auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt sowie die weihnachtliche Atmosphäre in der Innenstadt genießen. Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG), die den Markt organisiert, freut sich über die hohe Besucherresonanz und gibt einen Ausblick auf das Programm am vierten Weihnachtsmarkt-Wochenende.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf des Weihnachtsmarktes“, betont WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer und erläutert: „Das Wetter spielt mit, die Resonanz auf die angebotenen Aktionen sowie das Bühnenprogramm ist sehr gut und die Besucherzahlen bewegen sich mindestens auf dem Niveau vor Ausbruch der Corona-Pandemie. So kann es gerne weiter gehen.“

Auch am vierten Weihnachtsmarkt-Wochenende sorgen verschiedene Darbietungen für Unterhaltung und Weihnachtsstimmung auf dem Hugo-Bork-Platz. Am Freitag, 16. Dezember 2022, startet das musikalische Bühnenprogramm von 16:00 bis 16:30 Uhr mit der Chor-AG der Grundschule Ehmen-Mörse. Von 18:00 bis 18:45 Uhr spielt der Bläserkreis der Stadtkirchengemeinde auf der Weihnachtsmarktbühne. Um 19:30 Uhr folgen die Schnulzenreiter, die das Publikum bis ca. 22:00 Uhr mit Musik der 80er und 90er Jahre stimmungsvoll unterhalten. Am Samstag, 17. Dezember 2022, treten von 17:30 bis 18:30 Uhr Alexander Hartmann & Solid Jazz unter dem Glasdach auf. Von 20:00 bis 22:00 Uhr sorgt die Band Impuls für Stimmung und lädt mit ihrer Spielfreude und Publikumsnähe zum Tanzen, Mitsingen und Mitfeiern ein. Am Sonntag, 18. Dezember 2022, wird das Augsburger Zelttheater von 15:30 bis 16:15 Uhr kleine und große Weihnachtsmarktgäste mit spannenden Geschichten von Peppa Wutz begeistern.

Neben dem abwechslungsreichen Bühnenprogramm verbreiten insgesamt rund 60 Stände eine besinnliche Advents- und Weihnachtsatmosphäre. Im beliebten „NEULAND Haus des Weihnachtsmannes“ hält Familie Sterz für die kleinen Gäste jeden Donnerstag bis Sonntag verschiedene weihnachtliche (Bastel-)Angebote bereit. Zusätzlich gestaltet jeden Donnerstag von 15:30 bis 19:00 Uhr der WölfiClub ein buntes Kinderprogramm. Ebenfalls am „NEULAND Haus des Weihnachtsmannes“ präsentiert Antenne Niedersachsen zweimal täglich um 17:00 und 19:00 Uhr die weihnachtliche Lichtshow. In der Ehrenamtshütte stellen sich lokale Vereine und Institutionen mit eigenen Angeboten vor. Jeden Mittwoch von 17:00 bis 19:00 Uhr verkaufen Teammitglieder des VfL Wolfsburg – von Spielerinnen und Spielern bis hin zu Verantwortlichen und Akteuren des Traditionsteams – Speisen und Getränke an wechselnden Ständen auf dem Weihnachtsmarkt. Am Mittwoch, 14. Dezember 2022, werden Jörg Schmadtke, Kevin Paredes und Micky van de Ven in der Ski-Scheune unter dem Glasdach im Einsatz sein.

Noch bis zum 29. Dezember 2022 (außer 24. und 25. Dezember) veranstaltet die WMG den Wolfsburger Weihnachtsmarkt in der Innenstadt. In stimmungsvoller Atmosphäre lädt der Markt in der mittleren Porschestraße zwischen Rothenfelder Straße und Pestalozziallee mit einem vielfältigen kulinarischen Angebot sowie abwechslungsreichen Rahmenprogramm für die ganze Familie zum Verweilen ein. Weitere Informationen zum Weihnachtsmarkt und dem diesjährigen Veranstaltungsprogramm sind online unter www.wolfsburger-weihnachtsmarkt.de zu finden.

Öffnungszeiten des Wolfsburger Weihnachtsmarkts 2022 im Überblick:

Montag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr

Freitag und Samstag: 11 bis 22 Uhr

Sonn- und feiertags: 13 bis 20 Uhr

24. und 25. Dezember: geschlossen

