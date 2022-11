Wolfsburger Weihnachtsmarkt 2022

Ab Ende November weihnachtet es in der Innenstadt

Wolfsburg, 04.11.2022 – In wenigen Tagen kehrt endlich wieder weihnachtliche Atmosphäre in die Wolfsburger Innenstadt. Vom 21. November bis zum 29. Dezember 2022 veranstaltet die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) den diesjährigen Weihnachtsmarkt mit einem vielfältigen Programm für alle Wolfsburgerinnen und Wolfsburger sowie Gäste der Stadt.

„Gemeinsam mit den Schaustellern freuen wir uns, den diesjährigen Weihnachtsmarkt wieder konzeptgetreu wie vor der Corona-Pandemie durchführen zu können. Ab Ende November können sich die Besucherinnen und Besucher erneut auf ein weihnachtliches Angebot und gemütliche Atmosphäre in der Fußgängerzone freuen“, erklärt WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer.

Auch in diesem Jahr wird der Weihnachtsmarkt in der mittleren Porschestraße zwischen Pestalozziallee und Rothenfelder Straße stattfinden. Insgesamt verbreiten rund 60 Stände eine besinnliche Advents- und Weihnachtsatmosphäre. Wieder dabei sind unter anderem der gemütliche Winterwald, Zinnecker’s große Weihnachtspyramide, das beliebte NEULAND Haus des Weihnachtsmannes und die von Antenne Niedersachsen präsentierte Lichtshow.

Auf der Bühne unter dem Glasdach auf dem Hugo-Bork-Platz gibt es jeweils freitags und samstags ein stimmungsvolles Programm. Das Angebot reicht von weihnachtlicher Musik unterschiedlicher Stilrichtungen bis hin zu Puppentheater. Fahrgeschäfte für die kleinen Gäste sowie abwechslungsreiche Essens- und Getränkestände runden den Weihnachtsmarktbesuch ab. Die offizielle Eröffnung des diesjährigen Weihnachtsmarktes durch Oberbürgermeister Dennis Weilmann findet am Mittwoch, 23. November 2022 um 16:45 Uhr auf dem Hugo-Bork-Platz statt.

„Der Weihnachtsmarkt lädt in diesem Jahr erneut zum gemütlichen Beisammensein und Schlemmen in die Porschestraße ein. Täglich hält das Programm tolle Angebote für die ganze Familie bereit“, betont Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG.

Weitere Informationen zum Weihnachtsmarkt gibt es unter www.wolfsburger-weihnachtsmarkt.de. Geöffnet hat der Weihnachtsmarkt täglich vom 21. November bis zum 29. Dezember 2022. Lediglich an Heiligabend und am 1. Weihnachtsfeiertag ist der Markt geschlossen.

Öffnungszeiten des Wolfsburger Weihnachtsmarkts 2022 im Überblick:

Montag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr

Freitag und Samstag: 11 bis 22 Uhr

Sonn- und feiertags: 13 bis 20 Uhr

24. und 25. Dezember: geschlossen

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Lea Kehring

Porschestraße 2

38440 Wolfsburg

Deutschland

fon ..: +49 53 61.899 94-56

fax ..: +49 53 61.899 94-19

web ..: http://www.wmg-wolfsburg.de

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

