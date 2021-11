Aufbau des Wolfsburger Weihnachtsmarkts beginnt

Buntes Angebot mit Ehrenamtshütte, Lichtershow und dem NEULAND Haus des Weihnachtsmannes

Wolfsburg, 12.11.2021 – Vom 22. November bis zum 23. Dezember 2021 lädt der Wolfsburger Weihnachtsmarkt mit winterlicher Atmosphäre und einem attraktiven Angebot für Groß und Klein in die Innenstadt ein. Am heutigen Freitag, 12. November, beginnen mit der Pyramide und dem Winterwald die Aufbauarbeiten für den Weihnachtsmarkt. Unter Einhaltung der vom Land Niedersachsen für Weihnachtsmärkte festgelegten Vorgaben verwandelt die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) die mittlere Porschestraße in ein gemütliches Weihnachtsdorf mit Holzhütten, Tannen und situationsgerechten Attraktionen für die ganze Familie. Im Weihnachtsmagazin „Weihnachtliches Wolfsburg 2021“, das am Wochenende vor dem Start des Weihnachtsmarktes als Zeitungsbeilage verteilt wird, sowie auf der Webseite www.wolfsburger-weihnachtsmarkt.de finden sich detaillierte Informationen.

„Nach der letztjährigen coronabedingten Pause freuen wir uns, den Weihnachtsmarkt mit einem situationsgerechten Konzept in diesem Jahr wieder für die Wolfsburger*innen und Gäste der Stadt umsetzen zu können. Der bereits in wenigen Tagen beginnende Weihnachtsmarkt hält dabei verschiedene Highlights für Groß und Klein bereit: Zum Beispiel erwarten die Besucher*innen die weihnachtliche Lichtershow, das NEULAND Haus des Weihnachtsmannes und, in diesem Jahr ganz neu, die Ehrenamtshütte“, erläutert WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer.

Höhepunkte des Wolfsburger Weihnachtsmarktes 2021

Ort des Wolfsburger Weihnachtsmarkts ist wie in den vergangenen Jahren die mittlere Porschestraße zwischen Pestalozziallee und Rothenfelder Straße. Ab der Kreuzung Rothenfelder Straße beginnt das urige Handwerkereck. Im Bereich des Forums wird es das neu gestaltete „NEULAND Haus des Weihnachtsmannes“ geben, das mit einer größeren Fläche mehr Platz für die Bespaßung der Kleinen bietet. Die weihnachtliche Lichtershow, präsentiert von Antenne Niedersachsen, findet ab dem 25. November täglich jeweils um 17 und 19 Uhr am NEULAND Haus des Weihnachtsmannes statt. In der Ehrenamtshütte präsentieren sich lokale Vereine und Institutionen mit eigenen Angeboten.

Kunsthandwerk, Kulinarisches & Mehr – Die Aussteller 2021

Die weihnachtlich geschmückten Hütten bieten neben Kunsthandwerk auch vielerlei kulinarische Angebote: Klassiker wie Crêpes, Schmalzkuchen, Poffertjes, Würstchen und Mandeln gibt es ebenso wie ungarische, italienische, finnische und russische Spezialitäten. Auch bei den Getränken erwartet die Weihnachtsmarktbesucher*innen eine große Auswahl: Neben wärmenden Heißgetränken wie Glühwein, Tee, oder Kinderpunsch warten Cocktails und machen den Weihnachtsmarkt zu einem besonderen Erlebnis.

„Das trotz der Corona -Vorgaben vielseitige Angebot wird alle Generationen begeistern und auf das Weihnachtsfest einstimmen. Wir freuen uns, wenn die Gäste ihre Eindrücke des Weihnachtsmarktes unter dem Hashtag #WolfsburgerWeihnachtsmarkt in den sozialen Medien teilen“, erklärt Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG.

Corona-Regelungen auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt

Für die Inanspruchnahme des Speisen- und Getränkeangebotes gilt die 3G-Regel. An den zentralen Ausgabestellen unter dem Glasdach, vor der City-Galerie und im Wolfsburg Store können Besucher*innen ab 18 Jahren den Nachweis einer vollständigen Impfung, Genesung oder einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorlegen und erhalten dann ein Tagesbändchen, das direkt am Handgelenk befestigt wird. Um Kontrollen zu vereinfachen und Manipulationen zu vermeiden, wird es bei den Bändchen wechselnde Farben geben, die jedoch keine Rückschlüsse darauf erlauben, welches der 3G’s die Person erfüllt. Für geimpfte und genesene Personen besteht zudem das Angebot, sich ein Dauerbändchen aushändigen zu lassen. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren müssen keinen Nachweis erbringen. Sie sollten lediglich einen Altersnachweis bei sich führen. Alle Bewirtungsleistungen können grundsätzlich nur mit einem gültigen Bändchen in Anspruch genommen werden.

Der Weihnachtsmarkt hat täglich geöffnet. Die offizielle Eröffnung findet am 25. November um 17 Uhr mit Oberbürgermeister Dennis Weilmann vor dem NEULAND Haus des Weihnachtsmannes statt. Parallel dazu wird die weihnachtliche Lichtshow präsentiert.

Die Öffnungszeiten des Wolfsburger Weihnachtsmarkts 2021 im Überblick:

Montag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr

Freitag und Samstag: 11 bis 22 Uhr

Sonntag: 13 bis 20 Uhr

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Lea Kehring

Porschestraße 2

38440 Wolfsburg

Deutschland

fon ..: +49 53 61.899 94-56

fax ..: +49 53 61.899 94-19

web ..: http://www.wmg-wolfsburg.de

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

