Dr. Reuter IR zu Talkpool: Talkpool sorgt für gute Luft

Die in Leipzig ansässige Tochter der Schweizer Hightech-Firma Talkpool hat unter dem SloganAir4Schools ein innovatives Projekt zur Verbesserung der Raumluft an zwei sächsischen Schulen gestartet. Aufgrund der positiven Resonanz sind weitere Praxiseinsätze geplant.

Das Infektionsgeschehen infolge der Corona-Pandemie hat zuletzt wieder stark zugenommen. Das sind schlechte Nachrichten. Denn gerade in der kalten Jahreszeit müssen sich die Menschen besonders oft und lange in geschlossenen Räumen aufhalten. Und das trägt bekanntlich zur Ausbreitung des Virus bei. Gute Nachrichten kommen dagegen vom Schweizer IoT- und Netzwerkspezialisten Talkpool. Unter dem Slogan Air4Schools hat die deutsche Tochtergesellschaft der Firma im Oktober zwei Pilotprojekte an Örtlichkeiten gestartet, an denen eine stets gute Luftqualität – gerade in Zeiten von Corona – von besonders hoher Bedeutung ist: im Klassenzimmer.

Smarte Raumlufttechnologie fürs Klassenzimmer

Air4Schools wird derzeit an zwei Leipziger Schulen erprobt – einer Grundschule und dem Thomas-Gymnasium. Jörg Wolf, Country-Manager bei der Talkpool Deutschland AG, erklärt wie das innovative Frischluftsystem der Firma funktioniert: Es handelt sich um ein vollautomatisch arbeitendes System, welches die Luft eines Klassenzimmers so oft vollständig austauscht und auch filtert, dass jederzeit eine gesunde Raumluft herrscht. Jeder der in den Fenstern eingebaute Lüfter arbeitet bidirektional, das heißt, wenn Lüfter frische Luft zuführen, lassen andere zugleich verbrauchte Luft nach außen, sodass weder Überdruck noch Unterdruck entstehen. Die Keramikkerne der Lüfter, so Wolf weiter, würden eine Wärmerückgewinnung von über 90 Prozent garantieren. Die verwendeten HEPA-Filter der Klasse 13 bzw. 14 entsprechen der DIN EN 1822 und sie sind für die Bekämpfung von Viren wie dem Corona-Virus geeignet. Gesteuert werden die Lüfter über einen an der Wand montierten Luftgütesensor, der CO2- und Sauerstoffgehalt sowie die Partikelmenge in der Luft misst. Lüfter, Sensor und ein Internetgateway kommunizieren über Funk miteinander. Um den Unterricht nicht zu beeinträchtigen, arbeitet das System zugluftfrei und nahezu geräuschlos.

Weitere Praxiseinsätze geplant

Die beiden Pilotprojekte laufen zwar noch, aber erste positive Erfahrungsberichte seitens der Schüler und der Lehrerschaft bestätigen den hohen Nutzen und das Potenzial von Air4Schools. Aufgrund der guten Ergebnisse und der konstruktiven Zusammenarbeit mit den Trägern planen wir eine Ausweitung von Air4Schools auf weitere Schulen, sagt Jörg Wolf. Talkpool ist ein erfahrener Spezialist für intelligente Gebäudetechnologie und bietet unter anderem smarte Sensoren und Plattformen zur Verbesserung und Optimierung der Raumluft an. Was mit intelligenter Gebäudetechnologie alles möglich ist, zeigt auch ein anderes Projekt, an dem Talkpool federführend beteiligt war. Dabei erhielt die Firma von der spanischen Stadt Ponferrada in Castilla-Leon den Auftrag, rund 1.000 spezieller CO2-Sensoren zur Ausstattung in öffentlichen Gebäuden zu liefern. Die Sensoren informieren Personen vor Betreten eines Raums über eine Smartphone-App in Echtzeit über den CO2-Gehalt und das damit verbundene COVID-Ansteckungsrisiko in der Anlage.

Der dicken Luft den Kampf ansagen

Magnus Sparrholm, Chairman von Talkpool, ist von der gesundheitsfördernden Wirkung von Air4Schools überzeugt. Unser System garantiert eine vorzügliche Luftgüte im Klassenzimmer und erfüllt alle Voraussetzungen für eine Förderung im Rahmen der Programme für die Corona-Prävention in Schulen. Zudem ist die Technologie schnell installiert, wobei Talkpool plant, den Einbau und die Wartung gegen eine monatliche Pauschale pro Klassenzimmer zu übernehmen. Für die Schulen ist das System auch deshalb interessant, weil Air4Schools, kombiniert mit der Heizregelung, zu deutlichen Einsparungen bei den Betriebskosten beitragen kann. Air4Schools ist nicht nur wegen Corona, sondern auch noch wegen eines anderen Punkts für das Unterrichtsklima förderlich. Frische Luft erhöht die Konzentration, betont Sparrholm. Er sieht für das smarte Frischluftsystem, sollte es sich bewähren, hohes Marktpotenzial. Nicht nur Schulen leiden unter schlechter Luftqualität, auch in Büros, Konferenzräumen, öffentlichen Gebäuden und in privaten Wohnungen herrscht oft dicke Luft. Die möglichen Einsatzfelder, so der Chairman, seien also riesig.

Talkpool ist ein Anbieter für Smart-Building- und Netzwerk-Technologie. Seinen Sitz hat die Firma im Schweizer Chur, seine Wurzeln liegen in Schweden. Dort ist die Firma mittlerweile zu einem bedeutenden Player am Markt für Smart Buildings aufgestiegen. Die strategische Planung des Unternehmens sieht vor, den Umsatz bis zum Jahr 2025 auf dann 50 Millionen Euro zu verdoppeln.

Die Aktie wird seit Juni 2021 unter der ISIN CH0322161768 auch an der Deutschen Börse gehandelt.

Lassen Sie sich in den Verteiler für Talkpool eintragen. Einfach eine Email an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: Verteiler Talkpool.

Talkpool AG

ISIN: CH0322161768

www.talkpool.com

Land: Schweiz

Marktkapitalisierung: 5,04 Mio. Euro

Kurs (Frankfurt): 1,56 Euro

52W Hoch: 1,66 Euro

52W Tief: 1,30 Euro

Disclaimer/Risikohinweis

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von Talkpool können dem Information memorandum for listing on Nasdaq OMX First North ab Seite 2 ff. entnommen werden:

talkpool.com/wp-content/uploads/2016/05/TalkPool_Memorandum_final_10maj_locked-1.pdf

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der Talkpool AG vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Interessenkonflikte: Mit der Talkpool AG existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Talkpool AG. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Talkpool können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations – unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

Deutschland

email : ereuter@dr-reuter.eu

Pressekontakt:

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

email : ereuter@dr-reuter.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kakebo im Studium – die japanische Sparmethode für knappe Kassen Aufbau des Wolfsburger Weihnachtsmarkts beginnt