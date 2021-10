Jetzt zum 2. Wolfsburger Biathlon-Cup anmelden

Letzte Plätze beim Wintersport-Event mit Olympiasieger Michael Rösch sichern

Wolfsburg, 27.10.2021 – Noch bis Dienstag, 2. November, können sich Sport-Begeisterte die letzten Startplätze für den 2. Wolfsburger Biathlon-Cup der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) sichern und sich mit Teams aus der gesamten Region messen. Am Sonntag, 7. November, erwartet die Teilnehmenden und Gäste dann Wintersport live in der Innenstadt: Ab 12 Uhr startet der Biathlon-Wettbewerb in der Porschestraße, begleitet vom letzten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres. Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der derzeit gültigen Abstands- und Hygieneregelungen statt.

Zahlreiche Teams aus der ganzen Region haben sich bereits angemeldet, aber noch haben Interessierte die Gelegenheit, am sportlichen Wettbewerb teilzunehmen. „Die Teams können sich auf einen besonderen Wettkampf mitten in der Fußgängerzone freuen. Ob Biathlon-Profi oder Anfänger, jeder kann teilnehmen und ist herzlich eingeladen. Wir freuen uns über bunt gemischte Dreierteams – auch Unternehmen, Schulklassen Vereine oder andere Wolfsburger Einrichtungen können ihren Teamgeist unter Beweis stellen“, erklärt Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG.

Biathlon-Olympiasieger Michael Rösch wird als besonderer Ehrengast während des gesamten Wettbewerbs vor Ort sein, die Teams coachen und die Sieger küren. Auch für Autogramme und Interviews wird er bereitstehen.

Für den Zutritt zur Veranstaltungsfläche gilt die 3G-Regel. Besucher*innen und Teilnehmende ab 15 Jahren müssen am Eingang den Nachweis einer vollständigen Impfung, Genesung oder eines aktuellen negativen Corona-Tests vorlegen. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahren müssen keinen Nachweis erbringen. Vor Ort müssen die Besucher*innen ihre Kontaktdaten digital über die Corona-Warn-App, die Luca-App oder analog über ein Formular angeben.

Anmeldung zum 2. Wolfsburger Biathlon-Cup

Dreiköpfige Teams können sich in dem außergewöhnlichen Staffelwettbewerb miteinander messen. Regionale Unternehmen, Einrichtungen, Schulklassen und Sportvereine, aber auch Gelegenheitssportler sowie weniger sportlich aktive Biathlonfans, können sich noch bis Dienstag, 2. November, als Team per Mail an team.veranstaltungen@wmg-wolfsburg.de anmelden. Das Anmeldeformular findet sich auch online unter https://www.biathlon-tour.de/tourstationen/detourstationen-2021/06-maerz-2021-wolfsburg/. Die Startplätze werden nach Anmeldeeingang vergeben. Die Teilnahme ist für alle Teams kostenlos. Falls keine eigene Schutzkleidung vorhanden ist, stellt die WMG den Teilnehmenden Helme und Gelenkschoner kostenlos zur Verfügung.

Die drei Staffelchampions werden am 26. und 27. Februar 2022 als Ehrengäste der Biathlon-Tour eingeladen und können sich auf ein einzigartiges Biathlonwochenende in Oberhof freuen.

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

