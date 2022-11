Neue SuitePad Academy: Kostenlose Online-Kurse stärken Hotellerie

Die neue SuitePad Academy digitalisiert die Weiterbildung von Führungskräften und Mitarbeitenden in Hotels. Entwickelt wurde die smarte E-Learning Plattform von SuitePad.

In kostenlosen Online-Kursen können Führungskräfte, Mitarbeiter von Hotels, Studierende oder angehende Hotelmanager fachliches Wissen und praktische Fähigkeiten erlernen, um beides im Hotelalltag karriere- und umsatzfördernd einzusetzen. Modular aufgebaute Online-Kurse machen das Lernen unabhängig von einer festen Lernumgebung und festen Lernzeitpunkten. Kursmodule können flexibel im eigenen Tempo der Teilnehmenden jederzeit und überall absolviert werden. Am Ende eines Kurses verleiht die SuitePad Academy ein Zertifikat. Die neue SuitePad Academy ist – neben dem eigenen Blog, Reports, Whitepaper und regelmäßigen Webinaren – ein weiterer Baustein im Informations- und Bildungsangebot von SuitePad.

Millionen SuitePad-Nutzer generieren verlässliche Einblicke

„Aktuell erreichen wir mit unseren digitalen Kommunikationslösungen fast eine Million Hotelgäste im Monat. Durch das Auswerten der bei der Nutzung generierten Daten haben wir gute Einblicke, was in puncto Gästkommunikation wirklich funktioniert. Dieses Wissen wollen wir in die Hotellerie zurückfließen lassen“, sagt Moritz von Petersdorff-Campen, Mitgründer und Geschäftsführer von SuitePad. „Um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Hotels aktuelle Trends und Entwicklungen kennen und ihre Mitarbeiter entsprechend weiterbilden – das geht digital am einfachsten. Und da wir die gesamte Branche stärken wollen, sind unsere Online-Kurse kostenlos.“

Erfolgserlebnisse durch Methodenwissen und praktische Tools

Der erste Online-Kurs der SuitePad Academy behandelt das Thema „Gästekommunikation & Storytelling“. Insgesamt sieben leicht verständliche Kapitel zeigen, wie erfolgreiche Kommunikation Gäste dort erreicht, wo diese sich aufhalten. Methodisches Handwerkszeug der Kundenkommunikation zusammen mit praktischen Hilfsmitteln ermöglichen Erfolgserlebnisse Schritt für Schritt. Ziel des Kurses ist die Stärkung der Gästebindung, eine höhere Auslastung von Outlets, ein verringerter Arbeitsaufwand sowie das Vermeiden von häufigen Fehlern. Im Anschluss an das erste Lernmodul der SuitePad Academy sollen weitere folgen, unter anderem zu den Themenbereichen Hoteltechnologie und Hotelzimmer der Zukunft, Upselling, Prozessoptimierung sowie modernes Hotelmarketing. Der erste Kurs kann zunächst auf Deutsch und zukünftig ebenfalls in Englischer Sprache absolviert werden.

