2G-Regelung für den Wolfsburger Weihnachtsmarkt 2021

Stadt Wolfsburg und WMG reagieren auf aktuelle Entwicklungen

Wolfsburg, 17.11.2021 – Vom 22. November bis zum 23. Dezember 2021 veranstaltet die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) den Wolfsburger Weihnachtsmarkt in der mittleren Porschestraße. Mit Einführung der 2G-Regel durch die Stadt Wolfsburg wird auch der Weihnachtsmarkt unter Anwendung der 2G-Regelung stattfinden.

„Gemeinsam mit dem Weihnachtsmarktbeirat und den städtischen Behörden haben wir das Konzept für den diesjährigen Wolfsburger Weihnachtsmarkt auf Basis der Landesverordnung ausgearbeitet“, erläutert Jens Hofschröer, Geschäftsführer der WMG. „Die vergangenen Monate haben uns gezeigt, dass kurzfristige Anpassungen infolge des dynamischen Pandemiegeschehens jederzeit erforderlich werden können. Dementsprechend war es uns bei der Planung des Weihnachtsmarktes wichtig, auf etwaige Veränderungen kurzfristig reagieren und neue Vorgaben mit möglichst geringem Aufwand umsetzen zu können.“

Auf Grundlage der neuen Allgemeinverfügung der Stadt Wolfsburg erhalten demzufolge nur noch geimpfte und genesene Personen nach Vorlage des entsprechenden Nachweises an den zentralen Ausgabestellen auf dem Hugo-Bork-Platz, vor der City-Galerie und im Wolfsburg Store ein Bändchen, das direkt am Handgelenk befestigt wird. Alle Bewirtungsleistungen auf den Flächen des Wolfsburger Weihnachtsmarktes können grundsätzlich nur mit einem gültigen Bändchen in Anspruch genommen werden. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren müssen keinen Nachweis erbringen und benötigen folglich kein Bändchen. Sie sollten lediglich einen Altersnachweis bei sich führen.

Unter Einhaltung der vom Land Niedersachsen und der Stadt Wolfsburg für Weihnachtsmärkte festgelegten Vorgaben verwandelt die WMG die Wolfsburger Innenstadt in ein gemütliches Weihnachtsdorf mit Holzhütten, Tannen und situationsgerechten Attraktionen für die ganze Familie. Weitere Informationen rund um den Wolfsburger Weihnachtsmarkt finden sich unter www.wolfsburger-weihnachtsmarkt.de.

Die Öffnungszeiten des Wolfsburger Weihnachtsmarkts 2021 im Überblick:

Montag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr

Freitag bis Samstag: 11 bis 22 Uhr

Sonntag: 13 bis 20 Uhr

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

