Portables Licht der Extraklasse: Zweibrüder startet durch

Ab sofort sind die hochwertigen LED-Taschen- und Stirnlampen der Premium-Marke Zweibrüder verfügbar

Solingen, im Dezember 2025 – Ein sorgfältig zusammengestelltes Sortiment aus portablen Leuchten für hohe Ansprüche und unterschiedlichste Anforderungen – das zeichnet die neubelebte Marke Zweibrüder aus. Die edel designten Premium-Taschen- und Stirnlampen mit innovativen Optiken für maximale Effizienz und breite Funktionalität sind mit leistungsstarken Akkus und LED ausgestattet. und bestehen aus langlebigen Materialien. Alle Leuchten von Zweibrüder sind aufladbar und verfügen über innovative Features. Beispielsweise sind die Taschenlampe ZB8T und die Stirnlampe ZB9H mit der Auto-Focus-Technologie (AFT) ausgestattet – für automatische Dimmung und Fokussierung. Ab sofort können die Leuchten von Zweibrüder online bestellt werden, in Kürze sind sie auch im Fachhandel erhältlich.

Die neuen Lampen von Zweibrüder wurden für Profis und Outdoor-Enthusiasten entwickelt und bringen zudem sicheres Licht in den normalen Alltag. Beispielsweise ist das 4.000 Lumen starke Modell ZB8T mit seinem kompakten Format ein leistungsstarker Allrounder. Die Taschenlampe lässt sich dank des clever platzierten Schalters am Lampenkopf einfach bedienen, ist vollständig wasserdicht und sorgt auch unter anspruchsvollen Bedingungen für eine zuverlässige Beleuchtung. Das Lichtbild lässt sich auf Knopfdruck blitzschnell anpassen, dabei gewährleistet die neu entwickelte Multiple Optic-Technologie eine präzise Lichtverteilung sowie fokussiertes und defokussiertes Licht. Auch Lese- und Rotlicht sind integriert und sofort abrufbar.

Die Stirnlampen von Zweibrüder setzen neue Maßstäbe. So lässt sich die ZB9H mit einem Schieberegler am unterem Lampenkopf steuern. Mit einer Fingerbewegung können Anwender mühelos zwischen Flutlicht und fokussiertem Fernlicht wechseln. Um die Nachtsicht zu schonen, kann der Rotlichtmodus bereits vor dem Einschalten aktiviert werden. Dank Auto Focus Technologie (AFT) werden Helligkeit und Lichtstrahl der 2.000 Lumen starken Lampe automatisch an die jeweilige Situation angepasst – manuelles Verstellen von Fokus oder Helligkeit wird dadurch obsolet.

Jedes Details wurde sorgfältig durchdacht. So sitzt der leistungsstarke 21700 Lithium-Ionen-Akku komfortabel am Hinterkopf: Diese ausgewogene Gewichtsverteilung erhöht den Tragekomfort auch bei langen Einsätzen. Der Akku kann schnell per USB-C aufgeladen werden. Das fortschrittliche Kupfer-Kühlsystem und der elektronische Überhitzungsschutz (HPS) garantieren eine optimale Temperaturregulierung und schützen die Technik zuverlässig.

Alle Modelle wurden von Firmengründer Tobias Schleder, einem erfahrenen Experten für innovative Lichtlösungen, gemeinsam mit Rainer Opolka und weiteren Mitgliedern des Zweibrüder-Teams entwickelt.Grundlage des Unternehmens ist jahrzehntelange Erfahrung in der Lichtbranche. Bereits vor über 30 Jahren gründete Rainer Opolka gemeinsam mit seinem Bruder das Unternehmen Zweibrüder, das sich zu Europas führendem Hersteller portabler Lichtlösungen entwickelte. Nach den Verkäufen in den Jahren 2011 und 2017 firmiert das Unternehmen heute erfolgreich unter anderem Namen. Mit der Neugründung der Zweibrüder GmbH in Solingen und der Premiummarke Zweibrüder möchten Tobias Schleder und Rainer Opolka jetzt erneut Maßstäbe in der Welt des portablen Lichts setzen.

Verfügbarkeit

Die Taschenlampe ZB8T wird zum UVP von 139 Euro angeboten, die Stirnlampe TB9H kostet 109 Euro. Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher MwSt.

Neben der ZB9H und der ZB8T bietet Zweibrüder noch weitere Stirn- und Taschenlampen an, zunächst im eigenen Online-Shop, demnächst auch im Fachhandel.

Die Website von Zweibrüder ist unter diesem Link erreichbar: https://zweibruder.de

Zusätzlich zur eigenen Premiummarke bietet Zweibrüder mit der Marke Duracell auch eine umfangreiche Auswahl an soliden Lichtlösungen für Einsteiger, die ebenfalls bereits online verfügbar sind: https://duracell-lights.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Weinholz Kommunikation

Frau Andrea Weinholz

Zieglerstr. 50

81735 München

Deutschland

fon ..: 015118809288

web ..: https://zweibruder.de

email : andrea@weinholz.org

Über Zweibrüder

Zweibrüder ist ein exklusiver Hersteller von tragbaren Beleuchtungsprodukten mit Sitz in Solingen. Gemeinsam mit Partnern entwickelt Zweibrüder Produkte, die höchste Qualität mit erstklassiger Leistung und Benutzerfreundlichkeit verbinden.

Dabei liegt ein Fokus auf erstklassigem industriellen Design. Das Team bringt über 20 Jahren Erfahrung und damit fundiertes Fachwissen in der Herstellung und dem Vertrieb von tragbaren Beleuchtungsgeräten mit. Geschäftsführer ist Tobias Schleder.

Die breite Palette an tragbaren Beleuchtungsprodukten umfasst mit der Marke Zweibrüder den Premium-Bereich sowie mit dem Brand Duracell das Mass-Premium-Segment.

