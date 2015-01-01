  • Konnect eMail Central ist ab sofort im Microsoft Azure Marketplace verfügbar

    Mit dem Tool Konnect eMail Central können Anwender E-Mails aus Outlook nahtlos direkt in SharePoint speichern, klassifizieren und verwalten

    BildMelbourne, im November 2025 – Konnect eMail, ein führender Anbieter von sicheren und konformen Microsoft 365-Lösungen, unterstützt Unternehmen und Behörden dabei, ihre E-Mail-Verwaltung zu optimieren und die Compliance zu stärken. Ab sofort ist das Tool Konnect eMail Central für Outlook im Microsoft Azure Marketplace verfügbar, der zentralen Online-Plattform für vertrauenswürdige Cloud-Lösungen, KI-Anwendungen und -Agenten für den Business-Einsatz.

    Konnect eMail Central ist eine Integrationslösung für Outlook und SharePoint, mit der Unternehmen E-Mails einfach verwalten, finden und dort ablegen können, wo sie hingehören – neben ihren Dokumenten. Es optimiert die E-Mail-Erfassung, verbessert die Zusammenarbeit und gewährleistet die Einhaltung von Vorschriften – und das alles mit den Tools, die bereits täglich verwendet werden.

    Mit der Einführung von Konnect eMail Central im Microsoft Azure Marketplace können Benutzer nun E-Mails aus Outlook nahtlos direkt in SharePoint speichern, klassifizieren und verwalten. Die Lösung automatisiert Metadaten, Aufbewahrungs- und Sicherheitsrichtlinien und stellt sicher, dass E-Mails als konforme Datensätze erfasst werden, ohne den Arbeitsablauf zu stören.

    Konnect eMail Central wurde im Hinblick auf Einfachheit, Skalierbarkeit und Sicherheit entwickelt und ermöglicht es Unternehmen, Compliance-Risiken zu reduzieren, die Informationsverwaltung zu verbessern und die Produktivität in Microsoft 365-Umgebungen zu steigern.

    „Wir wollen dazu beitragen Compliance mühelos zu gestalten“, so Gaurav Tiwari, Product Director bei Konnect eMail. „Mit der Integration von Konnect eMail Central im Microsoft Azure Marketplace erleichtern wir es Unternehmen, ihre E-Mail-Datensätze innerhalb des Microsoft 365-Ökosystems sicher zu verwalten und zu steuern – ohne die Komplexität für die Benutzer zu erhöhen.“

    „Wir freuen uns, Konnect eMail im Microsoft Marketplace willkommen zu heißen“, so Cyril Belikoff, Vice President, Microsoft Azure Product Marketing. „Der Marketplace unterstützt Kunden weltweit mit vertrauenswürdigen Lösungen von globalen Partnern und erleichtert so die Suche und Bereitstellung von Apps, die nahtlos mit Microsoft-Produkten zusammenarbeiten.“

    Testversionen und weitere Informationen zu Konnect eMail sind unter folgendem Link abrufbar:

    https://www.konnectemail.com/

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Weinholz Kommunikation
    Frau Andrea Weinholz
    Zieglerstr. 50
    81735 München
    Deutschland

    fon ..: 015118809288
    web ..: https://www.konnectemail.com/
    email : andrea@weinholz.org

    Über Konnect eMail
    Konnect eMail stellt Unternehmen eine leistungsstarke Plattform bzw. ein plattformübergreifendes Outlook-Add-in zur Verfügung stellt. Die Produkte von Konnect eMail integrieren sich nahtlos in Microsoft 365 und ermöglichen Unternehmen E-Mails und Anhänge direkt aus Outlook in SharePoint, Microsoft Teams oder OneDrive zu speichern – mit automatischer Metadaten-Kennzeichnung für eine vollständige Klassifizierung und Compliance. Zu den Kunden zählen u.a. Behörden sowie renommierte Versicherungen und Finanzdienstleister. Der Firmensitz ist in Melbourne.

