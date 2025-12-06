Vom Posteingang zu SharePoint: Konnect eMail stellt umfassende E-Mail-Verwaltung für Outlook vor

Mit Add-Ins von Konnect eMail wird Outlook zum zentralen Ort für die Informationsverwaltung in Microsoft 365

Melbourne, im November 2025 – Dank Konnect eMail erhalten Unternehmen und Behörden jetzt sichere Lösungen, um die gesetzlichen Anforderungen bei Aufzeichnungs- und Informationspflichten zu erfüllen und Compliance zu gewährleisten. Das Unternehmen mit Sitz in Melbourne hat ein Tool zum Speichern von E-Mails und Anhängen in SharePoint, OneDrive und Microsoft Teams entwickelt. Dabei werden auch die E-Mail-Metadaten für die Klassifizierung und Datensatzverwaltung erfasst. Somit wird die gesamte Microsoft 365-Umgebung einer Organisation in Outlook visualisiert und Betriebs- und Kommunikationsdaten aus E-Mails in einem einzigen sicheren System nachvollziehbar zentralisiert. Diese Archivierung ist revisionssicher, was den Aufwand und die Kosten für regulatorische Prüfungen erheblich reduziert.

E-Mails sind nach wie vor eine erheblich Schwachstelle im Unternehmen. So können Anhänge und Nachrichten im Posteingang zu Governance-Lücken führen. Die Add-Ins von Konnect E-Mail ermöglichen Unternehmen jetzt erstmals, E-Mails, Anhänge und Metadaten direkt in SharePoint, Teams oder One Drive zu erfassen und Compliance-konform zu speichern sowie Team-Mitgliedern zugänglich zu machen. Datensätze lassen sich dadurch eindeutig identifizieren und schnell wiederfinden.

Unternehmen beispielsweise in der Fertigung und im Bauwesen, Finanzdienstleister und Versicherungen sowie Behörden profitieren besonders von den Tools, da sie die Genauigkeit verbessern, Risiken reduzieren und die Effizienz steigern. So unterstützt die genaue Dokumentation eine klare Rechnungsstellung, sie reduziert Streitigkeiten und gewährleistet schnellere Zahlungen. Die integrierte Überwachung und sichere Speicherung aller Kommunikationsvorgänge hilft dabei, Compliance-Lücken zu schließen, bevor diese zu kostspieligen Problemen führen. Durch den zentralen Zugriff auf Kundendateien und Korrespondenz lässt sich zudem die Effizienz im Team optimieren.

Konnect eMail ist ISO 27001 zertifiziert und von Microsoft als vertrauenswürdig eingestuft.

Die Outlook-Add-Ins von Konnect eMail bieten u.a. folgende Features:

* E-Mails und Anhänge per Drag & Drop in SharePoint, Microsoft Teams und OneDrive speichern

* SharePoint-Dateien an E-Mails anhängen

* E-Mail-Eigenschaften extrahieren und als Metadaten zu SharePoint Feldern hinzufügen

* SharePoint-Inhalte direkt in Outlook durchsuchen, anzeigen, bearbeiten und filtern

* Vollständige E-Mail-Verwaltung, indem Metadaten beim Speichern von E-Mails miterfasst werden

* Nahtloses und intuitives Arbeiten zwischen SharePoint und Outlook

Konnect eMail bietet das Outlook Add-In in drei Varianten an: Konnect eMail Central Neu, Konnect eMail Central Classic und als Drag & Drop.

Testversionen und weitere Informationen sind unter folgendem Link abrufbar:

https://www.konnectemail.com/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Weinholz Kommunikation

Frau Andrea Weinholz

Zieglerstr. 50

81735 München

Deutschland

fon ..: 015118809288

web ..: https://www.konnectemail.com/

email : andrea@weinholz.org

Über Konnect eMail

Konnect eMail stellt Unternehmen eine leistungsstarke Plattform bzw. ein plattformübergreifendes Outlook-Add-in zur Verfügung stellt. Die Produkte von Konnect eMail integrieren sich nahtlos in Microsoft 365 und ermöglichen Unternehmen E-Mails und Anhänge direkt aus Outlook in SharePoint, Microsoft Teams oder OneDrive zu speichern – mit automatischer Metadaten-Kennzeichnung für eine vollständige Klassifizierung und Compliance. Zu den Kunden zählen u.a. Behörden sowie renommierte Versicherungen und Finanzdienstleister. Der Firmensitz ist in Melbourne.



Pressekontakt:

Weinholz Kommunikation

Frau Andrea Weinholz

Zieglerstr. 50

81735 München

fon ..: 015118809288

email : andrea@weinholz.org

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Unzählige Vorteile von fest montierten Wandklappsitzen in Fluren und Wartezonen Platin und/oder Gold als Investment