  • Cluster Reply erweitert das Microsoft Transformation Toolkit „Azure IX“

    Maßgeschneiderte Extension Modules

    BildCluster Reply, das auf die Beratung und Systemintegration von Microsoft-Technologien spezialisierte Unternehmen der Reply Gruppe, arbeitet eng mit Microsoft zusammen, um Kunden schnell und unkompliziert innovative Lösungen auf Basis des von Microsoft entwickelten „Azure Innovation Accelerator“ (Azure IX) Frameworks bereitzustellen. Mit maßgeschneiderten „Extension Modules“ (Azure IX.ext) realisieren die Experten innerhalb weniger Wochen produktive Use Cases – passgenau abgestimmt auf die individuellen Anforderungen und den operativen Betrieb.
     
    „Azure IX“ ist eine Transformationsplattform von Microsoft, die nicht nur eine hochflexible Azure Cloud-Umgebung bietet, sondern auch entscheidende Faktoren wie automatisierte Prozesse und nicht zuletzt kulturelle Aspekte in einem Konzept vereint. Unternehmen können sich mit „Azure IX“ schnell an neue und wechselnde Anforderungen anpassen. In Kombination mit den von Cluster Reply entwickelten Extensions unterstützt „Azure IX“ den gesamten Projektlebenszyklus und bietet eine Vielzahl einsatzbereiter Lösungen.
     
    Mit dem Extension Module „SDLC.ext“ ermöglicht es Cluster Reply seinen Kunden, von den Vorteilen KI-gestützter Softwareentwicklung zu profitieren, um schneller und effizienter qualitativ hochwertigen Code zu generieren. Die innovative Software nutzt die KI-Funktionen von „Azure IX“ und erweitert diese gezielt, um Kosten, Geschwindigkeit und Qualität über den gesamten Softwareentwicklungszyklus hinweg zu optimieren. Im Zentrum steht ein Multi-Agenten-System, das Prozesse von der Anforderungsdefinition über die Codeerstellung bis hin zur Erkennung von Anomalien automatisiert und damit Compliance, Qualität sowie eine schnellere Auslieferung sicherstellt.
     
    Darüber hinaus bietet Cluster Reply branchenspezifische Erweiterungen wie „DORA.ext“. Seit der Einführung des Digital Operational Resilience Act (DORA) durch die Europäische Union sind zahlreiche Banken, Versicherungsunternehmen, Investmentfirmen und Zahlungsdienstleister verpflichtet, robuste IKT-Risikomanagement-Frameworks zu etablieren, IKT-bezogene Vorfälle zu managen und Tests zur digitalen operationellen Resilienz durchzuführen. Das hochspezialisierte Modul von Cluster Reply stellt sicher, dass die IT-Umgebung DORA-konform ist und IKT-bezogenen Störungen sowie Cyber-Bedrohungen widerstehen, auf diese reagieren und sich von ihnen erholen kann. Auf Basis von „Azure IX“ lässt sich das Modul innerhalb weniger Wochen produktiv einführen.
     
    Stephan Leininger, Chief Product Owner „Azure IX“ bei Microsoft, ergänzt: „Mit Cluster Reply haben wir einen kompetenten Partner gewonnen, der unsere Transformationsplattform ,Azure IX‘ durch maßgeschneiderte Module entscheidend bereichert und das ,Azure IX‘ Ecosystem aufwertet. So schaffen wir gemeinsam für unsere Kunden die Grundlage, ihre Visionen noch schneller in greifbare Ergebnisse zu verwandeln – und damit den Weg von der Idee zum messbaren Geschäftserfolg auf wenige Wochen oder Monate deutlich zu verkürzen, um so neue Anforderungen schnell umzusetzen.“
     
    Filippo Rizzante, Chief Executive Officer bei Reply, erklärt: „Diese beiden Extension Modules markieren den Auftakt einer kontinuierlichen Erweiterung des ,Azure Innovation Accelerator‘, bei der Cluster Reply eine Schlüsselrolle in Entwicklung und Einführung spielt. Als einer der ersten Umsetzungspartner und autorisierter Reseller werden wir das Potenzial von ,Azure IX‘ gemeinsam mit Microsoft gezielt ausbauen – durch weitere spezialisierte Module, die für eine noch passgenauere und effizientere Cloud-Transformation sorgen. Damit stärken wir die Innovationskraft unserer Kunden nachhaltig.“

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Reply Deutschland SE
    Sandra Dennhardt
    Uhlandstraße 2
    60314 Frankfurt am Main
    Deutschland

    fon ..: +49 170 4546229
    web ..: http://www.reply.com
    email : s.dennhardt@reply.de

