Reply erhält im zweiten Jahr in Folge alle sechs „Microsoft Solutions Partner“-Spezialisierungen

Diese Auszeichnung unterstreicht die Expertise von Reply und die Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung hochwertiger Kundenlösungen im Microsoft Cloud-Ökosystem.

Reply, spezialisiert auf die Integration innovativer Systeme und Technologien, hat im zweiten Jahr in Folge alle sechs Auszeichnungen als „Microsoft Solutions Partner“ erhalten. Dies ist das Ergebnis der Aktivitäten der Unternehmen Business Elements, Cluster Reply, Solidsoft Reply, Valorem Reply sowie WM Reply, die auf Microsoft-Technologien ausgerichtet sind.

Die Auszeichnungen ersetzen die bisherigen Microsoft Gold und Silver Partner Competencies, die Microsoft auf Grundlage einer Partnerbewertung vergibt. Sie werden anhand von Faktoren wie Leistung, Qualifikation und der Fähigkeit bestimmt, Kundenerfolge auf Basis der Microsoft Cloud zu liefern. Mit dem Erhalt der sechs „Solutions Partner“-Spezialisierungen beweist Reply folgende Kompetenzen:

1. Solutions Partner for Infrastructure (Azure): für die Beschleunigung der Migration von wichtigen Infrastruktur-Workloads zu Microsoft Azure.

2. Solutions Partner for Data and AI (Azure): für die Unterstützung von Kunden bei der Modernisierung und Verwaltung ihres Datenbestands über mehrere Systeme hinweg sowie beim Aufbau von Analyse- und KI-Lösungen.

3. Solutions Partner for Digital and App Innovation (Azure): für die Steigerung der Entwicklerproduktivität und den Kundenerfolg durch das Erstellen, Ausführen und Verwalten von Cloud-nativen Anwendungen in mehreren Clouds und Edge-Technologien.

4. Solutions Partner for Security: für das Schaffen einer Zero Trust-Organisation mit integrierten Sicherheits-, Compliance- und Identitätslösungen.

5. Solutions Partner for Modern Work: für die Unterstützung von Kunden, die Mitarbeiterproduktivität zu steigern und auf hybrides Arbeiten durch den Einsatz von Microsoft 365 einschließlich Viva umzustellen.

6. Solutions Partner for Business Applications: für das Bereitstellen moderner Geschäftsbereichslösungen – unter Verwendung der Microsoft Dynamics 365-Plattform und Microsoft Power Plattform.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung von Microsoft. Im zweiten Jahr in Folge alle sechs Partnerauszeichnungen zu erhalten, belegt die Kompetenz unserer Unternehmen, die sich der Microsoft-Technologie verschrieben haben, innovative und komplexe Technologieprojekte in einem sich schnell entwickelnden Markt zu liefern – insbesondere mit den Fortschritten im Bereich der Künstlichen Intelligenz“, bestätigt Filippo Rizzante, CTO von Reply. „Wir bieten unseren Kunden skalierbare Lösungen, die ihre Investitionen in Microsoft-Technologien maximieren und sie auf ihrem Weg der digitalen Transformation voranbringen.“

Seit 1996 hat Reply als Microsoft Partner technische Kompetenz und nachweisliche Kundenerfolge unter Beweis gestellt und ist heute führend in der Bereitstellung von Microsoft-basierten Lösungen. Mit mehr als 800 Zertifizierungen unterstützt Reply Kunden weltweit dabei, Innovationen in den Bereichen Modern Workplace, Robotik, Metaverse, Internet of Things (IoT), Künstliche Intelligenz oder Cybersecurity zu realisieren. Weitere Informationen zur Partnerschaft zwischen Reply und Microsoft.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Reply SE

Frau Sandra Dennhardt

Uhlandstraße 2

60314 Frankfurt

Deutschland

fon ..: 069 269 56 86 950

web ..: http://www.reply.com/de/

email : s.dennhardt@reply.com

Reply [EXM, STAR: REY] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

Pressekontakt:

Reply

Frau Sandra Dennhardt

Uhlandstraße 2

60314 Frankfurt

fon ..: 069 269 56 86 950

web ..: http://www.reply.com/de/

email : s.dennhardt@reply.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Falling Walls Science Summit 2023: Johan Rockström, Bennoit Schillings, Young-Kee Kim debattieren zur Zukunft Perfect Match – Agentur Passepartout holt sich Creative Director Michael Veidt ins Team