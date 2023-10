Perfect Match – Agentur Passepartout holt sich Creative Director Michael Veidt ins Team

Im Rahmen der Initiative Passepartout 2.0 startet die Full-Service Eventagentur passepartout weiter durch und verstärkt das Team mit Creative Director Michael Veidt.

Nach Tristan Kalmutzke, der vor rund 8 Monaten Teil des Teams wurde, um gemeinsam mit der Mannschaft passepartout für die Zukunft aufzustellen und in 2. Generation zu führen, unterstützt der mehrfach prämierte Creative Director Michael Veidt seit dem 1. Oktober das Kreativ-Team und die Agentur. „Ein perfektes Match und eine ausgezeichnete Wahl“, so Geschäftsführer Thorsten Kalmutzke, „und das im wahrsten Sinne des Wortes“. Michael Veidt wurde unter anderem mit 15 Kreativ-Awards (u.a. Effie Silber// EVA Awards//Galaxy Awards// Blach// EuBea// Golden Montreux) geehrt und ist seit mehr als 25 Jahren in der Eventbranche zu Hause und bekannt. Der diplomierte Sport-Ökonom startete seine Laufbahn über Böhr & Roos – Agentur für Markeninszenierung, dem FC Schalke 04 (Marketing), der Bob Bomliz Group (BBDO) bis zur kogag in Solingen. Dort leitete er die Abteilung Kreation und das Creative Department, bis er 2008 das Kreativbüro für Live Kommunikation FEDERFREI in Köln gründete. Gematcht hat es zwischen Michael Veidt und passepartout bereits in dieser Zeit, in der er als freier Konzeptioner die Agentur bei Pitches erfolgreich unterstützte.

Thorsten Kalmutzke:“ Wir freuen uns, dass wir Michael für uns gewinnen konnten.

Mit seiner Expertise als Kreativer und Regisseur ist er ein großer Gewinn für uns

und natürlich unsere Kunden.“ Michael Veidt versteht den Start bei passepartout

als Chance, Großes zu bewegen und auf der Basis der fast 25-jährigen Historie,

die Agentur kreativ und konzeptionell auf ein anderes Level zu führen.

Dazu gehört auch die Ausbildung und Förderung von Nachwuchstalenten in der

Agentur, ein Bereich, den er als Dozent an diversen Hochschulen wie u.a. beim

Studieninstitut für Kommunikation, der Akademie der deutschen Medien,

der Quadriga Hochschule, der Deutschen Presseakadamie und dem treibhaus

erfolgreich ausfüllt und begleitet.

