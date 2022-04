Michael Mühlmann holt Platin Award nach München

Erneut begeistert Michael Mühlmann aus München das Publikum mit seiner Rede und gewinnt den Platin Award.

Immobilien-Experte und Dipl. Sachverständiger (DIA) Michael Mühlmann, von der ISB München Immobilien GmbH, hat schon wieder einen Award abgeräumt! Vor wenigen Wochen hatte er den Excellence Award in Mastershausen abgestaubt und dabei einen Weltrekord gebrochen. Nicht nur im Fernsehen, auch in diversen Zeitungen und verschiedenen Podcasts ist der gebürtige Münchner mittlerweile regelmäßig zu sehen und hören.

Mit seiner Rede „die Gefahren des Privat-Immobilien-Kaufs“, zog er das Publikum in seinen Bann. Wie immer mit einer guten Portion Humor und Spaß am Auftritt. Der Immobilien-Experte ist ein echter Profi in der Immobilienbranche und weiß, wovon der spricht. Denn tatsächlich verbergen sich hinter privaten Immobilienverkäufen oftmals Probleme, die erst Jahre später ans Licht kommen und unvorhersehbare Kosten beim Käufer verursachen. Die Quintessenz: Augen auf und bei Immobilienkäufen lieber einen Experten dazu holen.

Beim Platin Programm von Hermann Scherer gewann er beim Speaker Slam, durch seine besonders überzeugende Leistung, den Platin Speaker Award. Dies ist die höchste Auszeichnung und wird vom Autor und Top-Redner Hermann Scherer höchst persönlich überreicht. Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit. Man kennt es von Poetry Slams, hier messen sich die Teilnehmer mit ihrem gewählten Thema gegeneinander. Die Krönung: Man hat nur 4 Minuten Zeit. Der Vortrag muss also so gekürzt werden, dass alles Wichtige trotzdem genannt wird.

Der Sachverständige ist ein echtes Multitalent, denn die Fähigkeit Wissen zu vermitteln – trotz Zeitdruck – und eine Verbindung zu den Zuhörern im Publikum zu schaffen ist wohl ein Talent, das nicht jedem zugeteilt wird.

Begleitet wurde der Experten Gala Abend von nationaler Presse. Unter anderem waren Medienvertreter aus allen Branchen anwesend – Fernsehen, Radio und Print.

Ob Michael Mühlmann – der Immobilien-Experte und Immobilienmakler in München – auch in Zukunft weitere Auszeichnungen abräumt? Wir sind zuversichtlich und bleiben gespannt.

