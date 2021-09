Buchautorin Birgit Möller holt Excellence Award in die Altmark

Frau Möller hat eine außergewöhnliche Lebensgeschichte – ihr Buch „Nie wieder ein anderes Stück vom Himmel“ ist gerade im Lektorat und wird in Kürze erscheinen. Belegexemplare gibt es schon.

Am Freitag, den 17.09.2021 fand der 7. Internationale Speakerslam in Mastershausen statt – der Slam ist auch bekannt aus Städten wie New York, München, Wien, Düsseldorf, Hamburg, Wiesbaden und Stuttgart.

80 Teilnehmer aus über 8 Ländern nahmen unter Corona Schutzmaßnahmen teil und stellten einen neuen Weltrekord auf.

Der Speakerslam ist ein Rednerwettbewerb, bei dem sich die Teilnehmer mit ihrem Wissen rund um ihre persönlichen und beruflichen Erfolge und Qualifikationen messen. Die Herausforderung dabei ist die Zeit – nur 4 Minuten – ja genau, nur 240 Sekunden hatte jeder Speaker und jede Speakerin Zeit, ihr Herzensthema vorzutragen und damit die Zuschauer zu begeistern.

Die Teilnehmer haben sich monatelang darauf vorbereitet und zum Schluss auch mit dem Regisseur Frank Asmus, der unter anderem auch eine Rede für Steve Jobs geschrieben hat, trainiert.

Die Buchautorin und erfolgreiche Unternehmerin Birgit Möller holte den Excellence Award in die Altmark. Sie brillierte mit der Ehrlichkeit über ihre eigene Lebensgeschichte und ist damit für viele Menschen eine wahre Mutmacherin.

Ihr Slogan „vom Junkie zur Umsatzmillionärin“ ist wörtlich zu nehmen.

Nachdem sie ihren eigenen Lebenstraum, trotz aller Lebensumstände und Widrigkeiten, in die Tat umgesetzt hat, ist es ihr Herzenswunsch, auch andere Menschen auf ihrem Weg zu begleiten.

Neben Zielstrebigkeit, Authenzität und einem erstaunlichen Willen überzeugte sie mit einer Ausstrahlung, die seines Gleichen sucht.

Die Anspannung an dem Abend war besonders groß, da der Slam weltweit ausgestrahlt wurde. Ebenso war natürlich eine hochkarätige Jury aus Funk und Fernsehen, Autoren und Speakern vor Ort.

Als Consultant von Bob Proctor begann es – mittlerweile hilft Birgit Möller Menschen sehr intuitiv „vom Kopf ins Herz“.

Ihre eigene Lebensgeschichte zeigt, dass alles möglich ist. Von der Obdachlosigkeit und Drogensucht hin zu einem Unternehmen, welches 2017 das erste Mal 1,3 Millionen Umsatz machte.

Dabei ist für Birgit das Geld ein „Nebenprodukt“ – ihr Motto lautet – tue, was Du liebst.

Sie liebt es, Menschen in ihre Kraft zu begleiten und dabei zu unterstützen, das sie ihre Träume Wirklichkeit werden lassen.

Dabei ist Birgit Möller eine Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht.

Birgit hat schon vielen Menschen dabei geholfen, vom Kopf wieder ins Gefühl zu kommen.

Birgit ist eine Mutmacherin – das zeugt von ihrer persönlichen Geschichte, auf der anderen Seite ist sie eine schnelle Umsetzerin.

Menschen sind individuell und das ist auch meine Arbeit – von Mensch zu Mensch – von Herz zu Herz.

