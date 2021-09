Germany’s next Top Speaker im Battle: Karriereexpertin brilliert und holt sich den Excellence Award

Potenzial schlägt Kompetenz – ist ihre Überzeugung, die Kathrin Jeglejewski beim 7. Internationalen Speaker Slam vor einer Experten-Jury in die Welt getragen hat.

Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand der internationale Speaker Slam am 17.09.2021 in Mastershausen statt. Hierbei hat die Karriereexpertin Kathrin Jeglejewski einen beachtlichen Erfolg erzielt – kurz, knackig, prägnant und direkt auf den Punkt.

Der mit Rednern aus 8 Nationen besetzte Speaker-Contest wurde weltweit live übertragen. 80 ausgewählte Top-Speaker stellten sich der mit Bestseller-Autoren und Vertretern von Radio-und Fernsehsendern sowie Redneragenturen hochkarätig besetzten, teils international vertretenen Experten-Jury. Der Weltrekord, der wegen Corona in Gefahr war, wurde dennoch erreicht.

Die besondere Herausforderung bei diesem Rednerwettstreit: Der Sprecher hat nur vier Minuten Zeit, sein Publikum in den Bann zu ziehen und die eigene Kernbotschaft überzeugend zu präsentieren. Bei einer so kurzen Zeit spielten die Faktoren, die einen Redner erfolgreich machen, eine umso wichtigere Rolle. Es geht um Emotionen, Dramaturgie, Präsenz und Bühnenperformance. Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking. Nerven wie Drahtseile brauchen die Teilnehmer sowieso, denn nach genau vier Minuten wird das Mikrofon ausgeschaltet.

Mit professionellem Sprechen kennt sich die Expertin für Job und Karriere aus. Mit Ihrer 240-sekündigen Rede hat sie die Teilnehmer begeistert und mitgerissen. Ihr Thema: Potenzial schlägt Kompetenz. Als Expertin für das Thema Job- und Karriereentwicklung liegt ihre Expertise darin, Fach-und Führungskräfte dabei zu unterstützen ihre Potenziale zu entdecken und den eigenen Job zu finden und zu bekommen, der nachhaltig glücklich macht. „Meine Mission ist es, Traumjobs Realität werden zu lassen, denn ich glaube an eine Welt, in der Menschen ihren Job lieben und Unternehmen von diesen leidenschaftlich motivierten Mitarbeitern profitieren.“ sagte sie nach der Veranstaltung.

Die Expertin hatte sich zuvor beim „Silent Speaker Battle“ durchgesetzt und damit für das Finale qualifiziert. Sie überzeugte das Publikum und die Jury gleichermaßen mit ihrem Vortrag darüber, warum es wichtig ist eine Vision zu haben und seine Potenziale zu entdecken.

Für Kathrin Jeglejewski, die bereits mehrfach auf der Bühne stand, sei das Mitreißen des Publikums dennoch eine Herausforderung gewesen. „Das war definitiv nochmal ein ganz anderes Level. Mein Herz hat bis zum Hals geschlagen und es war ein richtiges Feuerwerk der Gefühle“, meint die Rednerin nach ihrem Vortrag.

Ihr Aufwand wurde belohnt: Nach dem Wettkampf wurde sie von der Jury nominiert und konnte einen Excellence Award vom Veranstalter und Top Speaker Hermann Scherer entgegennehmen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kathrin Jeglejewski Life & Business Coaching

Herr Kathrin Jeglejewski

Konrad-Adenauer-Straße 121

63073 Offenbach am Main

Deutschland

fon ..: (+49) 163 277 33 77

web ..: http://www.kathrinjeglejewski.de

email : hallo@kathrinjeglejewski.de

Traumjobs Realität werden lassen – ist ihre Mission und ihr leidenschaftlicher Antrieb. Denn sie glaubt an eine Welt, in der mehr Menschen ihren Job von Herzen lieben.

?

Denn durch #Jobliebe profitieren alle: Der einzelne, die Organisation und das Umfeld.

?

Als Potenzialprofilerin begleitet Kathrin Jeglejewski daher ambitionierte und open-minded Fach- und Führungskräfte mit Herz und Begeisterungsfähigkeit darin, deren Potenziale zu entlocken sowie den eigenen Traumjob mit den richtigen Methoden und Strategien zu finden und auch garantiert zu bekommen.

Unternehmen und Organisationen profitieren von ihrem jahrelangen Know-How die richtigen Mitarbeiter zu identifizieren, für sich zu gewinnen und zu binden.

?

Begonnen hat Kathrin Jeglejewski ihre Karriere im Marketing bis sie irgendwann merkte, dass der Mensch der Mittelpunkt im Unternehmen und daher der Erfolgsfaktor Nr. 1 ist.

?

Diesem Impuls folgend, fokussierte sie sich auf das Recruiting und sammelte hierbei fundierte Erfahrungen, sowohl in der Beratung als auch in renommierten Unternehmen und Konzernen. ?Bis zu ihrem 35. Lebensjahr hat sie an die 5.000 Vorstellungsgespräche geführt und kann daher eins definitiv bestätigen: Jeder Mensch hat einen ganz individuellen Potenzialmix.

?

Eins hat sie aber auch gelernt: Die meisten Menschen kennen ihre Stärken, Talente und Leidenschaften nicht und sind daher auch unzufrieden im Job. Sie behauptet: „Du kannst nur dann happy im Job sein, wenn Du Dich selbst richtig kennst und entsprechend Deiner Potenziale einen Beruf ausüben kannst, der genau diesen Potenzialmix erfordert.“

?

In insgesamt 15 Jahren Berufserfahrung hat sie jedoch festgestellt, dass viele Menschen einem Job nachgehen, in dem sie ihr wahres Potenzial nicht einbringen können und dadurch immer unzufriedener werden.

?

Auch sie hat diese Erfahrung gemacht, weswegen sie selbst die Reise zu ihrem „Traumjob“ angetreten ist, diesen gefunden hat und seitdem ihr fundiertes Wissen an motivierte Menschen weitergibt.

Pressekontakt:

Kathrin Jeglejewski Life & Business Coaching & Speaking

Frau Kathrin Jeglejewski

Konrad-Adenauer-Straße 121

63073 Offenbach am Main

fon ..: 0491632773377

email : hallo@kathrinjeglejewski.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Metzger Alber – die besten Würste online bestellen Rückschau auf den World Cleanup Day 2021